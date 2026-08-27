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Spor

Devler Ligi'nde maça çıkmadan kasalar doldu: Fenerbahçe, Galatasaray'dan fazla kazanacak

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Devler Ligi'nde maça çıkmadan kasalar doldu: Fenerbahçe, Galatasaray'dan fazla kazanacak

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) 2024-2027 yılları arasında uyguladığı 3 sezonluk gelir modeliyle Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan toplam 61,3 milyon euroyu garantiledi. UEFA'nın geçmiş Avrupa performanslarını dikkate alan katsayı sıralamasında sisteme göre; sarı-lacivertliler, katsayı avantajı sebebiyle sarı-kırmızılıların önünde bulunuyor.

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Türk futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra iki takımla temsil edilecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, direkt lig aşamasına katılım hakkı elde ederken; Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u devirip, 18 yıllık hasretine son verdi.

Fenerbahçe, play-off turunda mücadele ettiği için 4,3 milyon euro gelir elde etti.
Başlık ResmiFenerbahçe, play-off turunda mücadele ettiği için 4,3 milyon euro gelir elde etti.
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Devler Ligi'nde eski "Yayın Havuzu" ile "Kulüp Katsayı Puanı" kalemlerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan "Değer Sütunu" (Value Pillar) dağıtımında sarı-lacivertliler, bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray'a oranla katsayı üstünlüğünün (UEFA'nın geçmiş Avrupa performanslarını dikkate alan sıralama) karşılığını alacak.

UEFA'nın ödül sistemine göre; lig aşamasına katılan her kulübe 18,62 milyon euro ödenecek. Lig aşamasındaki her galibiyet 2,1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro ek gelir sağlayacak.
Başlık ResmiUEFA'nın ödül sistemine göre; lig aşamasına katılan her kulübe 18,62 milyon euro ödenecek. Lig aşamasındaki her galibiyet 2,1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro ek gelir sağlayacak.

FARK 1,1 MİLYON EURO

Son 5 ve 10 yıllık UEFA katsayı sıralamalarında Galatasaray'dan üst sırada yer alan Fenerbahçe, Değer Sütunu'nun Avrupa içi ve Avrupa dışı kategorilerinde sarı-kırmızılılara kıyasla daha fazla hisse elde edecek.

Sarı-lacivertli kulübün minimum garanti geliri 31,2 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 755 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Galatasaray ise minimum 30,1 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 690 milyon TL) geliri garantilemiş durumda.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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