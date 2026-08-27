Devler Ligi'nde maça çıkmadan kasalar doldu: Fenerbahçe, Galatasaray'dan fazla kazanacak
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) 2024-2027 yılları arasında uyguladığı 3 sezonluk gelir modeliyle Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan toplam 61,3 milyon euroyu garantiledi. UEFA'nın geçmiş Avrupa performanslarını dikkate alan katsayı sıralamasında sisteme göre; sarı-lacivertliler, katsayı avantajı sebebiyle sarı-kırmızılıların önünde bulunuyor.
Türk futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra iki takımla temsil edilecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, direkt lig aşamasına katılım hakkı elde ederken; Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u devirip, 18 yıllık hasretine son verdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
FENERBAHÇE'DE "KATSAYI"DA ÖNDE
Devler Ligi'nde eski "Yayın Havuzu" ile "Kulüp Katsayı Puanı" kalemlerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan "Değer Sütunu" (Value Pillar) dağıtımında sarı-lacivertliler, bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray'a oranla katsayı üstünlüğünün (UEFA'nın geçmiş Avrupa performanslarını dikkate alan sıralama) karşılığını alacak.
FARK 1,1 MİLYON EURO
Son 5 ve 10 yıllık UEFA katsayı sıralamalarında Galatasaray'dan üst sırada yer alan Fenerbahçe, Değer Sütunu'nun Avrupa içi ve Avrupa dışı kategorilerinde sarı-kırmızılılara kıyasla daha fazla hisse elde edecek.
Sarı-lacivertli kulübün minimum garanti geliri 31,2 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 755 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Galatasaray ise minimum 30,1 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 690 milyon TL) geliri garantilemiş durumda.