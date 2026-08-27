Devler Ligi'nde maça çıkmadan kasalar doldu: Fenerbahçe, Galatasaray'dan fazla kazanacak

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) 2024-2027 yılları arasında uyguladığı 3 sezonluk gelir modeliyle Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan toplam 61,3 milyon euroyu garantiledi. UEFA'nın geçmiş Avrupa performanslarını dikkate alan katsayı sıralamasında sisteme göre; sarı-lacivertliler, katsayı avantajı sebebiyle sarı-kırmızılıların önünde bulunuyor.

Türk futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra iki takımla temsil edilecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, direkt lig aşamasına katılım hakkı elde ederken; Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u devirip, 18 yıllık hasretine son verdi.

Fenerbahçe, play-off turunda mücadele ettiği için 4,3 milyon euro gelir elde etti.

FENERBAHÇE'DE "KATSAYI"DA ÖNDE

Devler Ligi'nde eski "Yayın Havuzu" ile "Kulüp Katsayı Puanı" kalemlerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan "Değer Sütunu" (Value Pillar) dağıtımında sarı-lacivertliler, bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray'a oranla katsayı üstünlüğünün (UEFA'nın geçmiş Avrupa performanslarını dikkate alan sıralama) karşılığını alacak.

UEFA'nın ödül sistemine göre; lig aşamasına katılan her kulübe 18,62 milyon euro ödenecek. Lig aşamasındaki her galibiyet 2,1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro ek gelir sağlayacak.

FARK 1,1 MİLYON EURO

Son 5 ve 10 yıllık UEFA katsayı sıralamalarında Galatasaray'dan üst sırada yer alan Fenerbahçe, Değer Sütunu'nun Avrupa içi ve Avrupa dışı kategorilerinde sarı-kırmızılılara kıyasla daha fazla hisse elde edecek.

Sarı-lacivertli kulübün minimum garanti geliri 31,2 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 755 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Galatasaray ise minimum 30,1 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 690 milyon TL) geliri garantilemiş durumda.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası