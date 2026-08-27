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Havalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu

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Havalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu
Fotoğraf Başlığı Havalar ne zaman soğuyacak

Yaz mevsiminin son günleri yaşanırken sıcaklıkların ne zaman düşeceği merak konusu oldu. 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yurdun önemli bölümünde sıcak hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerinde iç kesimlerde sıcaklıkların kademeli olarak azalacağı öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak?

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27 Ağustos Perşembe günü yurdun büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava hakim olurken Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler yüksek değerleri gösteriyor. Gün içinde bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi beklenirken, hafta sonuna doğru yağışların daha geniş bir alanda etkili olması öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Hava ne zaman serinleyecek?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Ağustos-2 Eylül 2026 tahminine göre sıcaklıklar cuma gününden itibaren iç kesimlerde hissedilir biçimde gerşilemeye başlayacak.

Sıcaklıkların kademeli şekilde düşmesi beklenirken batı ve güney bölgelerinde yaz havasının etkisinin bir süre daha devam edeceği görülüyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu

27 Ağustos Perşembe günü Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seviyelerde bulunuyor. Muğla'da 39, Denizli'de 38, İzmir'de 37, Adana'da 37, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ise 38 dereceye ulaşan sıcaklıklar bekleniyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu

EYLÜL'DE HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimsel tahminine göre Eylül 2026'da sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de ise sıcaklıkların normallerin yaklaşık 0,5 ila 1 derece üzerinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinin güneyinde sıcaklıkların mevsim noramallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların normallerin yaklaşık 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu

EKİM AYINDA HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?

Sonbaharın ikinci ayında da sıcaklıkların birçok bölgede normallerin üzerinde kalması bekleniyor. Ekim 2026 için yapılan değerlendirmede Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak, ? Meteoroloji Eylül-Ekim ayı için tahminlerini duyurdu
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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