Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması: Halk oylaması olmadan olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Konunun bir sonraki Meclis'e kalacağını söyleyen Uçum "TBMM’de 400’den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez." diyerek referandumu işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair 7595 sayılı Kanun’la ilişkili tartışmaları değerlendirdiği analizinde, yeni anayasa çalışmaları ile alakalı takvim konusunda önemli bir mesaj verdi. Uçum’un Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin uzun süredir siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olarak belirttiği yeni anayasa hedefinin mevcut yasama döneminde tamamlanmayabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı cephesinden gelen en açık ifadelerden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

Uçum, 7595 sayılı Kanun’un TBMM’de 467 oyla kabul edilmesinin, yeni anayasa tartışmalarını tekrar gündeme taşıdığını kaydetti.

Fakat bu yüksek oy oranının yeni anayasanın mevcut dönemde çıkarılabileceği biçiminde yorumlanmaması gerektiğini kaydeden Uçum, yeni anayasa için şu değerlendirmede bulundu:

“28. Dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. Dönem TBMM’si eliyle yeni anayasasını yapacaktır.”

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Uçum, 7595 sayılı Kanun’un teklif aşamasında 367, kabul aşamasında ise 467 milletvekilinin desteğini aldığını anımsattı. Bu tablonun Meclis’te farklı siyasi partilerin belirli başlıklarda geniş uzlaşma sağlayabildiğini gösterdiğini kaydeden Uçum, bunun yeni anayasa tartışmalarını tekrar gündeme getirdiğini söyledi.

Fakat Uçum, 400’den fazla milletvekilinin desteğiyle yeni anayasa yapılıp referanduma götürülmeden yürürlüğe konulabileceği fikrine açık biçimde karşı çıktı.

Uçum, “TBMM’de 400’den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

400 KABUL OYU REFERANDUMU ZORUNLU TUTMUYOR

Mevcut Anayasa’ya göre anayasa değişikliklerinin 400 ya da daha fazla oyla kabul edilmesi durumunda zorunlu referandum olmadığını anımsatan Uçum, bunun yeni anayasa açısından uygulanamayacağını söyledi.

Uçum’a göre mevcut anayasanın belirli maddelerinde değişiklik yapmak ile tümüyle yeni bir anayasa yapmak arasında hukuki ve siyasi açıdan temel bir fark var.

Yeni anayasanın halkın direkt onayı olmadan yürürlüğe konulmasının demokratik meşruiyet problemine yol açacağını söyleyen Uçum, halkoylamasını yeni anayasa yapımının vazgeçilmez unsuru olarak değerlendirdi.

"ASLİ KURUCU İRADE HALK"

Uçum, yeni anayasanın Meclis’te 400 ya da daha fazla milletvekilinin oyunu alması durumunda bile mutlak surette referanduma gidilmesi gerektiğini belirtti. Yeni anayasanın ancak halkın yüzde 50’den fazlasının desteğini alması durumunda yürürlüğe girmesi gerektiğini söyleyen Uçum, Meclis’i “temsili kurucu irade”, halkı ise “asli kurucu irade” olarak tanımladı.

Uçum öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’nin başından bu yana yeni anayasanın referandumla yürürlüğe girmesi yönünde bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Uçum analizinde, 7595 sayılı Kanun’un Anayasa Mahkemesi’ne götürülme olasılığını da yorumladı. Kanunun 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini anımsatan Uçum, AK Parti’nin AYM’ye başvurmayacağını, Yeni Parti yönetiminin de süreci desteklediğini söyleyerek soyut norm denetimi yoluyla başvuru olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kanuna “hayır” oyu veren milletvekili sayısının 87 olduğuna işaret eden Uçum, 120 milletvekilinin imzasıyla AYM’ye başvuru olasılığının da “hemen hemen yok” olduğunu ifade etti.

İNFAZ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİ YOK

Uçum’un analizindeki bir diğer konu ise infaz sistemi oldu. 7595 sayılı Kanun’un sadece terörün tasfiyesine yönelik özel ve geçici bir düzenleme olduğunu söyleyen Uçum, bu yasadan hareketle genel infaz taleplerinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Buna karşılık cezaevlerindeki kalabalıklaşma dahil çeşitli gerekçelerle yeni bir infaz reformunun gündeme gelebileceğini bildirdi.

Uçum, böyle bir düzenlemenin FETÖ ve diğer terör ya da suç örgütlerine alan açmayacak biçimde ele alınması gerektiğini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası