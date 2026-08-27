Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması: Halk oylaması olmadan olmaz

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması: Halk oylaması olmadan olmaz
Fotoğraf Başlığı Mehmet Uçumdan yeni anayasa açıklaması: Halk oylaması olmadan olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Konunun bir sonraki Meclis'e kalacağını söyleyen Uçum "TBMM’de 400’den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez." diyerek referandumu işaret etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair 7595 sayılı Kanun’la ilişkili tartışmaları değerlendirdiği analizinde, yeni anayasa çalışmaları ile alakalı takvim konusunda önemli bir mesaj verdi. Uçum’un Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin uzun süredir siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olarak belirttiği yeni anayasa hedefinin mevcut yasama döneminde tamamlanmayabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı cephesinden gelen en açık ifadelerden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

Uçum, 7595 sayılı Kanun’un TBMM’de 467 oyla kabul edilmesinin, yeni anayasa tartışmalarını tekrar gündeme taşıdığını kaydetti.

Fakat bu yüksek oy oranının yeni anayasanın mevcut dönemde çıkarılabileceği biçiminde yorumlanmaması gerektiğini kaydeden Uçum, yeni anayasa için şu değerlendirmede bulundu:

“28. Dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. Dönem TBMM’si eliyle yeni anayasasını yapacaktır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Uçum, 7595 sayılı Kanun’un teklif aşamasında 367, kabul aşamasında ise 467 milletvekilinin desteğini aldığını anımsattı. Bu tablonun Meclis’te farklı siyasi partilerin belirli başlıklarda geniş uzlaşma sağlayabildiğini gösterdiğini kaydeden Uçum, bunun yeni anayasa tartışmalarını tekrar gündeme getirdiğini söyledi.

Fakat Uçum, 400’den fazla milletvekilinin desteğiyle yeni anayasa yapılıp referanduma götürülmeden yürürlüğe konulabileceği fikrine açık biçimde karşı çıktı.

Uçum, “TBMM’de 400’den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

400 KABUL OYU REFERANDUMU ZORUNLU TUTMUYOR

Mevcut Anayasa’ya göre anayasa değişikliklerinin 400 ya da daha fazla oyla kabul edilmesi durumunda zorunlu referandum olmadığını anımsatan Uçum, bunun yeni anayasa açısından uygulanamayacağını söyledi.

Uçum’a göre mevcut anayasanın belirli maddelerinde değişiklik yapmak ile tümüyle yeni bir anayasa yapmak arasında hukuki ve siyasi açıdan temel bir fark var.

Yeni anayasanın halkın direkt onayı olmadan yürürlüğe konulmasının demokratik meşruiyet problemine yol açacağını söyleyen Uçum, halkoylamasını yeni anayasa yapımının vazgeçilmez unsuru olarak değerlendirdi.

"ASLİ KURUCU İRADE HALK"

Uçum, yeni anayasanın Meclis’te 400 ya da daha fazla milletvekilinin oyunu alması durumunda bile mutlak surette referanduma gidilmesi gerektiğini belirtti. Yeni anayasanın ancak halkın yüzde 50’den fazlasının desteğini alması durumunda yürürlüğe girmesi gerektiğini söyleyen Uçum, Meclis’i “temsili kurucu irade”, halkı ise “asli kurucu irade” olarak tanımladı.

Uçum öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’nin başından bu yana yeni anayasanın referandumla yürürlüğe girmesi yönünde bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Uçum analizinde, 7595 sayılı Kanun’un Anayasa Mahkemesi’ne götürülme olasılığını da yorumladı. Kanunun 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini anımsatan Uçum, AK Parti’nin AYM’ye başvurmayacağını, Yeni Parti yönetiminin de süreci desteklediğini söyleyerek soyut norm denetimi yoluyla başvuru olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kanuna “hayır” oyu veren milletvekili sayısının 87 olduğuna işaret eden Uçum, 120 milletvekilinin imzasıyla AYM’ye başvuru olasılığının da “hemen hemen yok” olduğunu ifade etti.

İNFAZ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİ YOK

Uçum’un analizindeki bir diğer konu ise infaz sistemi oldu. 7595 sayılı Kanun’un sadece terörün tasfiyesine yönelik özel ve geçici bir düzenleme olduğunu söyleyen Uçum, bu yasadan hareketle genel infaz taleplerinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Buna karşılık cezaevlerindeki kalabalıklaşma dahil çeşitli gerekçelerle yeni bir infaz reformunun gündeme gelebileceğini bildirdi.

Uçum, böyle bir düzenlemenin FETÖ ve diğer terör ya da suç örgütlerine alan açmayacak biçimde ele alınması gerektiğini kaydetti.

BAKMADAN GEÇME
Numan Kurtulmuş
GÜNDEM

Numan Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' çıkışı: Türkiye'nin boynunun borcu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 170'i aştı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
Kreş fiyatları uçtu... Ev hanımına ek gelir
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
11 Eylül saldırılarının kilit ismiyle ilgili yeni gelişme!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı!
HAVACILIKTA EMSAL KARAR!
HAVACILIKTA EMSAL KARAR!
O rahatsızlık, meslek hastalığı sayıldı!
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
ZAM GELMESİN DİYE...
ZAM GELMESİN DİYE...
Ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
"Son ana kadar deneyecek"
İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Kaydet
İzmir Seferihisar açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir Seferihisar açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaydet
Havacılık sektöründe emsal karar! Kabin memurunun meme kanseri
Havacılık sektöründe emsal karar!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.