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İzmir'de otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı! 2 kişi feci şekilde öldü

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İzmir'de otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı! 2 kişi feci şekilde öldü
Fotoğraf Başlığı İzmirde otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı! 2 kişi feci şekilde öldü

İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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İzmir'in Menderes ilçesinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otobüs ile otomobil, Gümüldür Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmirde otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı! 2 kişi feci şekilde öldü
Başlık Resmiİzmirde otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı! 2 kişi feci şekilde öldü

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Menderes
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