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Sonuç tarihi açıklandı! İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sonuç tarihi açıklandı! İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı Sonuç tarihi açıklandı! İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Yurt başvuru sonuç tarihi belli oldu. genclikspor.ibb.istanbul adresinden yapılan açıklamayla İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2026 – 2027 akademik yılı için 18 Ağustos’ta başlayan İBB Yurtları’nın başvuru süreci 25 Ağustos’ta tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından T.C. vatandaşı olan ve İstanbul’da örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmayan, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi.

Sonuç tarihi açıklandı! İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSonuç tarihi açıklandı! İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 16 yurtta üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak olan İBB Öğrenci Yurtları’nın başvuru sonuçları 4 Eylül’den itibaren yurt.ibb.istanbul adresinden açıklanacak.

ÖN KAYITLAR 4 – 6 EYLÜL, KESİN KAYITLAR 16 – 19 EYLÜL ARASINDA

Başvuru ekranlarının kapanmasıyla birlikte değerlendirme süreci de başladı. Başvuru sırasında iletilen bilgilerin ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresinden 4 – 6 Eylül tarihleri arasında ön kayıtlarını yapabilecekler. Öğrenciler web sitesinde belirtilen evraklarla birlikte 16 – 19 Eylül tarihleri arasında barınma hakkı kazandıkları yurtlara gelerek kesin kayıtlarını yapabilecekler ve yurtlarında kalmaya başlayabilecekler. Asil listeden barınma hakkı kazandıkları halde kesin kayda gelmeyen öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler davet edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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