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Kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Eylül dönemi kira artış oranı için gözler enflasyonda

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Kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Eylül dönemi kira artış oranı için gözler enflasyonda
Fotoğraf Başlığı Kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Eylül dönemi kira artış oranı için gözler enflasyonda

Yeni kira artış oranının belli olmasına sayılı süre kaldı. 2026 Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, uygulanacak yasal zam oranının netleşmesini bekliyor. Kira artışları, Türk Borçlar Kanunu kapsamında 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Peki, yeni kira zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Eylül ayını kısa bir süre sonra karşılayacak olan ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı kritik enflasyon kararına çevrildi. Ev ve iş yeri sahipleri belirlenen oranda kiracılarına zam yapabilecek. Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranını ortaya koyacak.

ENFLASYON RAKAMLARI 3 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Geçen TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ağustos ayında kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlemişti.

Kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Eylül dönemi kira artış oranı için gözler enflasyonda
Başlık ResmiKira zam oranı ne zaman açıklanacak? Eylül dönemi kira artış oranı için gözler enflasyonda

KİRA ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranı 2026 yılı itibarıyla hem kiracılar hem de ev sahipleri için en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomideki enflasyon görünümü ve yasal düzenlemeler, 2026 kira zammı hesaplama yöntemini doğrudan etkiliyor. Türkiye’de kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak belirleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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