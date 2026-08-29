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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi

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İstanbul'da polis ekipleri bir silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon yaptı. 2 farklı araca yapılan operasyonda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi.

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İstanbul’a yüklü miktarda silah sevkiyatı olacağı bilgisi sonrasında harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtköy Gişeleri ve Pendik’te yaptıkları operasyonlarda 120 tabanca ile 120 şarjör yakaladı. Silahların taşındığı otomobile öncülük ettikleri tespit edilen 2 kişi ile sevkiyat aracının sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbulda silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi
Başlık Resmiİstanbulda silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar çerçevesinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.00 civarında Kurtköy Gişeleri’nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobildeki B.İ. ve S.K. kontrollü biçimde indirilirken yapılan incelemede otomobilin, silahları taşıyan araca öncülük ettiği tespit edildi. Çalışmalarına devam eden ekipler, sevkiyatı yapan otomobili Pendik’teki bir akaryakıt istasyonunda buldu. Yapılan operasyonda sürücü S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi
Başlık Resmiİstanbulda silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi

Otomobilde gerçekleştirilen aramalarda 120 tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı
3. SAYFA

Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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