Elazığ'da kalabalığın üzerine led ekran devrildi! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen Keban Su ve Balık Festivali'nde, aniden etkili olan fırtına nedeniyle sahne kenarındaki dev led ekranın vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte yaşanan ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan korku dolu anların ardından, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Keban Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKeban

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