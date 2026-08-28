Dacia, üçüncü nesil Duster’ı 2028 yılında kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirmeye hazırlanıyor. Popüler SUV’un daha modern bir ön yüze, yeni ışık imzasına ve güncellenmiş teknolojilere kavuşması bekleniyor. Ancak yayımlanan ilk görüntüler Dacia’ya değil, bağımsız tasarım çalışmalarına dayanıyor.

Uygun fiyatı, geniş kullanım alanı ve arazi kabiliyetiyle Avrupa’nın en popüler SUV modellerinden biri haline gelen Dacia Duster için yenilenme zamanı yaklaşıyor.

2024 yılında ülkemizde Renault logosuyla satışa sunulan, Avrupa’da ise Dacia logosuyla devam eden üçüncü nesil Duster’ın dört yıllık ürün döngüsünün ardından 2028’de makyajlanacağı belirtiliyor. Otomobilin platformu ve gövde yapısı büyük ölçüde korunurken tasarım, multimedya sistemi ve motor seçeneklerinde güncellemeler yapılması bekleniyor. Auto-Moto tarafından hazırlanan görüntüler, makyajlı Duster’ın nasıl görünebileceğine ilişkin bir öngörü sunuyor.

ÖN TASARIM TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR

Dacia’nın gelecekteki Striker modelinde kullanması beklenen bazı ayrıntılardan yararlanıldığı belirtiliyor. 2028 Dacia Duster için öngörülen en büyük değişim aracın ön bölümünde görülüyor. Mevcut modelde kullanılan ve Dacia’nın “Y” biçimli tasarım dilini yansıtan farların yerini daha ince ve yatay bir ışık imzasının alabileceği düşünülüyor. Tasarımdaki ince LED şerit, kaput çizgisinin hemen altından ön bölüm boyunca uzanıyor. Ortada konumlandırılan Dacia logosunun da aydınlatmalı bir yapıya kavuşabileceği öngörülüyor.

Tampon kenarlarındaki dikey aydınlatma grupları yatay LED şeritle birleşerek “T” biçiminde yeni bir ışık imzası oluşturuyor. Ana farlar ise gündüz farlarından ayrılarak tampon içerisine daha gizli biçimde yerleştiriliyor. Bu yaklaşım, otomobilin daha geniş ve teknolojik görünmesini sağlarken Duster’ın köşeli ve dayanıklı SUV karakterini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Dacia Duster, 2028’de yenilenecek: Popüler SUV böyle mi görünecek?

DUSTER NEDEN BU KADAR ERKEN YENİLENİYOR?

Üçüncü nesil Duster pazara güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen Avrupa’daki rekabet hızla artıyor. Fransa verilerine göre modelin karşılaştırılan dönemdeki satışları 14 bin 973 adetten 8 bin 842 adede gerileyerek yaklaşık yüzde 41 düştü. Dacia’nın daha büyük SUV modeli Bigster’ın Duster’a yakın fiyatlarla daha geniş bir iç mekan sunması, bazı müşterilerin üst modele yönelmesine neden oluyor.

MG, Jaecoo ve diğer Çinli üreticilerin pazara sunduğu hibrit SUV’lar da Duster üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu modeller genellikle büyük ekranlar, kapsamlı sürüş destek sistemleri ve daha yüksek donanım seviyeleriyle rekabete katılıyor. Duster’ın tamamen elektrikli bir versiyonunun bulunmaması da elektrikli otomobil satışlarının yükseldiği bazı Avrupa ülkelerinde dezavantaj oluşturabiliyor.

İÇ MEKANDA BÜYÜK EKRAN VE YENİ YAZILIMLAR BEKLENİYOR

2028 Duster’ın kabiniyle ilgili henüz somut bir görüntü veya teknik bilgi bulunmuyor. Mevcut Duster’ın iç mekan mimarisinin korunması, buna karşılık multimedya ekranının büyütülmesi, dijital gösterge panelinin yenilenmesi ve daha güçlü bir işlemcinin kullanılması muhtemel. Dacia’nın yeni nesil sürüş destek sistemleri ve mobil uygulama bağlantılarını Duster’a uyarlaması bekleniyor. Markanın maliyet odaklı yaklaşımı nedeniyle fiziksel klima ve kısa yol tuşlarının tamamen kaldırılması ise düşük bir olasılık olarak değerlendirilebilir.

MOTOR SEÇENEKLERİNDE HİBRİT AĞIRLIĞI ARTABİLİR

Makyajlı Dacia Duster’ın motor seçenekleri henüz açıklanmadı. Mevcut modelde kullanılan hafif hibrit, tam hibrit ve LPG’li motorların geliştirilerek yoluna devam etmesi bekleniyor. Avrupa’daki emisyon kurallarının sıkılaşması nedeniyle geleneksel benzinli motorların payı azalırken tam hibrit seçenek daha önemli hale gelebilir. Dacia’nın Bigster’da kullandığı daha güçlü hibrit sistemlerden bazıları da 2028 Duster’a uyarlanabilir. Duster’ın en önemli özelliklerinden biri olan dört tekerlekten çekiş seçeneğinin korunması bekleniyor. Tamamen elektrikli bir Duster ise bu aşamada doğrulanmış değil. Modelin mevcut platformu ve Dacia’nın uygun fiyat stratejisi düşünüldüğünde elektrikli versiyonun makyaj operasyonundan ayrı bir proje olarak ele alınması daha muhtemel görünüyor.

Dacia Duster, 2028’de yenilenecek: Popüler SUV böyle mi görünecek?

TÜRKİYE’DEKİ RENAULT DUSTER DA ETKİLENEBİLİR

Avrupa’da Dacia logosuyla satılan üçüncü nesil Duster, Türkiye’de Renault markası altında ve Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretiliyor. İki otomobil aynı temel tasarım ve altyapıyı kullanmasına rağmen donanım, motor ve marka kimliği açısından pazara özel farklılıklara sahip. Bu nedenle Avrupa’daki Dacia Duster için hazırlanacak makyajın Türkiye’deki Renault Duster’a da uygulanması teknik açıdan mümkün görünüyor. Ancak Renault Türkiye veya Dacia tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa modeli 2028’de yenilenirse Bursa üretimi Renault Duster’ın da benzer tarihlerde güncellenmesi beklenebilir.

2028 DACİA DUSTER NE ZAMAN TANITILACAK?

Makyajlı Duster için kesin bir tanıtım veya satış tarihi henüz açıklanmadı. Mevcut neslin 2024 yılında yollara çıktığı dikkate alındığında yenilenen modelin 2027’nin sonlarında tanıtılması ve 2028’in ilk aylarında satışa sunulması muhtemel görünüyor.

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