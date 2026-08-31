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Ekonomi

Bakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi

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Bakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi
Fotoğraf Başlığı Bakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Güzelbahçe'de düzenlenen törenle 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nu başlattı. Yumaklı, geçen yıl kırılan üretim rekorunu açıklarken balıkçılara yönelik kredi limitinin 40 milyon liraya yükseltildiğini, Türk balıkçılarının ise ekim ayında Somali sularına açılacağını duyurdu.

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Av yasağı sona erdi, balıkçılar 'vira Bismillah' dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne katılarak balıkçı teknelerini denize uğurladı.

Törende konuşan Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri sektöründe modern filosu, teknolojik altyapısı ve ihracat gücüyle bölgesinde önemli bir konuma ulaştığını belirtti.

ÜRETİMDE CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Türkiye'nin geçen yıl 1 milyon 37 bin tonluk su ürünleri üretimine ulaştığını belirten Yumaklı, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim miktarı olduğunu söyledi.

Sektörün yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Yumaklı, su ürünlerinden elde edilen ihracat gelirinin 2,3 milyar dolara ulaştığını, sektörde yaklaşık 250 bin kişinin geçimini sağladığını kaydetti.

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BALIKÇILARA KREDİ DESTEĞİ ARTIRILDI

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansman ihtiyaçlarına da değinen Yumaklı, işletme kredisi limitlerinde önemli bir artış yapıldığını açıkladı.

Yumaklı, daha önce 15 milyon lira olan işletme kredi limitinin 40 milyon liraya yükseltildiğini belirterek, balıkçılık sektörüne verilen desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı ayrıca bu sezon palamut avcılığı açısından olumlu beklentilerin bulunduğunu belirtti. Küçük ölçekli balıkçıların palamut ve torik avcılığı için uygulanan düzenlemenin de sektöre katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Bakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi
Başlık ResmiBakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi

TÜRK BALIKÇILARI SOMALİ SULARINA AÇILACAK

Yumaklı, törende Türk balıkçılık sektörü açısından dikkat çeken bir gelişmeyi de duyurdu. Türk balıkçı gemilerinden birinin ekim ayı başında Somali sularında avcılık faaliyetine başlayacağını açıklayan Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası alandaki balıkçılık faaliyetlerinin genişlediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin farklı ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliklerini önemsediklerini belirten Yumaklı, Türk balıkçılarının Akdeniz ve Atlantik'in ardından Somali sularında da faaliyet göstereceğini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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