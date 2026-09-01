Süper Lig'de zirve el değiştirdi
Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin üçüncü haftasını lider bitirdi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Beşiktaş - Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor maçlarıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenerken Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.
TOPLU SONUÇLAR
Süper Lig'in 3. haftasının sonuçları şu şekilde:
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 1-2
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 3-2
Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
Başakşehir-Kasımpaşa: 1-1
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Arca Çorum FK: 6-2
PUAN DURUMU
Ligin 3. haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|3
|2
|1
|0
|9
|4
|5
|7
|2.GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|3.BEŞİKTAŞ
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|4
|6
|4.FENERBAHÇE
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|6
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|6.KOCAELİSPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|7.ÇAYKUR RİZESPOR-
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|8.KASIMPAŞA
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|5
|9.BAŞAKŞEHİR
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|10.SAMSUNSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|11.TRABZONSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|12.CORENDON ALANYASPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|13.GAZİANTEP FK
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|14.EYÜPSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|15.GÖZTEPE
|3
|0
|1
|2
|5
|7
|-2
|1
|16.ARCA ÇORUM FK
|3
|0
|1
|2
|4
|9
|-5
|1
|17.ERZURUMSPOR FK
|3
|0
|1
|2
|1
|8
|-7
|1
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|3
|0
|0
|3
|3
|7
|-4
|0
4. hafta programı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Eylül Cuma:
20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)