Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump'tan İran'a gözdağı! "İzin vermeyeceğiz"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump'tan İran'a gözdağı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunurken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin sürdüğünü söyledi. Günde yaklaşık 30 tankerin boğazdan geçtiğini belirten Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği açıklamanın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasına ilişkin soruları cevaplayan Trump, operasyonların kapsamına dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı. İran'ı "çökmüş bir ülke" olarak nitelendiren Trump, buna rağmen ABD'nin gerekli gördüğü adımları atacağını belirterek, "Neler olacağını göreceğiz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI ÇOK İYİ DURUMDA"

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine de değinen Trump, ABD donanmasının desteğiyle günde yaklaşık 30 tankerin boğazdan geçtiğini öne sürdü.

Boğazın durumunun iyi olduğunu savunan Trump, yoğun petrol taşımacılığının devam ettiğini belirterek, bunun petrol fiyatlarında beklenen yükselişin yaşanmamasında etkili olduğunu söyledi.

Trump ayrıca ABD'nin Venezuela ve İran konusunda "çok iyi" bir iş çıkardığını iddia etti.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'ye Hürmüz'de ikinci şok! İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

İran'ın nükleer programına ilişkin de konuşan Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda İsrail'in varlığının tehlikeye gireceğini savunan Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Trump, İran'a yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullanımının ise gündemde olmadığını ifade etti.

VENEZUELA'NIN OPEC KARARI KENDİSİNE BAĞLI

Trump, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruya da cevap verdi.

Venezuela ile yaptıkları petrol anlaşmasının ABD açısından önemli olduğunu belirten Trump, Venezuela'nın OPEC konusunda nasıl bir karar vereceğinin kendi tercihleri olduğunu söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Vlahovic hat-trick yaptı, Kartal yarım düzine gol attı
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor, Diyarbakır'da 90'da yıkıldı
5 YILLIK İMZA!
5 YILLIK İMZA!
Deniz Gül, İstanbul devi için geliyor
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar...
DÜNYA DEVLERİ SIRALANDI
DÜNYA DEVLERİ SIRALANDI
Savunmada Türkiye rüzgarı! 5 şirket listeye girdi
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Malick Fofana için harekete geçildi
CENAZELERİ GETİRİLDİ!
CENAZELERİ GETİRİLDİ!
Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme
3 TRANSFERDE SICAK GELİŞME
3 TRANSFERDE SICAK GELİŞME
Galatasaray'dan yerli operasyonu
BİR İLÇEDE GİZEMLİ HASTALIK
BİR İLÇEDE GİZEMLİ HASTALIK
Yüzlerce kişi hastanelik oldu, şikayetler aynı
ATİNA VE TEL AVİV ANLAŞTI
ATİNA VE TEL AVİV ANLAŞTI
3 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' için el sıkıştılar
VEDA ETTİ!
VEDA ETTİ!
Lionel Messi'den tarihi karar
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Kenan Yıldız'dan kötü haber
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek
BİNLERCE TÜRK'E 'SINIR DIŞI'
BİNLERCE TÜRK'E 'SINIR DIŞI'
AB verileri açıkladı, rakamlar şaşırttı
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe derbisi sözleri:
Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe'ye gözdağı
Kaydet
Bakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi
Bakan Yumaklı resmen duyurdu! 40 milyon liralık kredi müjdesi
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.