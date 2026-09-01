Trump'tan İran'a gözdağı! "İzin vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunurken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin sürdüğünü söyledi. Günde yaklaşık 30 tankerin boğazdan geçtiğini belirten Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği açıklamanın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasına ilişkin soruları cevaplayan Trump, operasyonların kapsamına dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı. İran'ı "çökmüş bir ülke" olarak nitelendiren Trump, buna rağmen ABD'nin gerekli gördüğü adımları atacağını belirterek, "Neler olacağını göreceğiz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI ÇOK İYİ DURUMDA"

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine de değinen Trump, ABD donanmasının desteğiyle günde yaklaşık 30 tankerin boğazdan geçtiğini öne sürdü.

Boğazın durumunun iyi olduğunu savunan Trump, yoğun petrol taşımacılığının devam ettiğini belirterek, bunun petrol fiyatlarında beklenen yükselişin yaşanmamasında etkili olduğunu söyledi.

Trump ayrıca ABD'nin Venezuela ve İran konusunda "çok iyi" bir iş çıkardığını iddia etti.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

İran'ın nükleer programına ilişkin de konuşan Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda İsrail'in varlığının tehlikeye gireceğini savunan Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Trump, İran'a yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullanımının ise gündemde olmadığını ifade etti.

VENEZUELA'NIN OPEC KARARI KENDİSİNE BAĞLI

Trump, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruya da cevap verdi.

Venezuela ile yaptıkları petrol anlaşmasının ABD açısından önemli olduğunu belirten Trump, Venezuela'nın OPEC konusunda nasıl bir karar vereceğinin kendi tercihleri olduğunu söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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