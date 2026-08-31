Karim Benzema ayrılığı resmileşti! Trabzonspor detayı

Suudi ekibi Al Hilal, Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdığını duyurdu. Trabzonspor'un kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Darwin Nunez’i Al-Diriyah'a kiralık gönderen Al-Hilal, daha sonra Benzema’yı bordo mavililere önermişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

Karim Benzema

TRABZONSPOR'A ÖNERİLMİŞTİ

Bordo mavililerin forvet transferindeki girişimleri sırasında Karim Benzema’nın ismi de Karadeniz ekibinin gündemine gelmişti. Trabzonspor’un transferi için girişimde bulunduğu Darwin Nunez’i Al-Diriyah'a kiralık gönderen Al-Hilal, daha sonra Karim Benzema’yı bordo mavililere önermişti.

AL HİLAL KARNESİ

Karim Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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