A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde açıklanan 12 kişilik maç kadrosunda bazı önemli isimlerin bulunmaması dikkat çekti. Özellikle Alperen Şengün ve Tarık Biberovic'in kadroda yer almaması basketbolseverlerin gündemine geldi. Bu nedenle "Alperen Şengün ve Tarık Biberovic neden yok, neden oynamıyor?" merak edildi.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya karşısında aldığı 94-66'lık galibiyetin ardından İzlanda'ya konuk oluyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, Reykjavik'te oynanacak karşılaşma öncesinde 12 kişilik maç kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Alperen Şengün ve Tarık Biberovic yer almazken Litvanya karşılaşmasında sakatlanan Ercan Osmani de aday kadrodan çıkarıldı.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Alperen Şengün, İzlanda karşılaşmasının 12 kişilik kadrosunda bulunmuyor ve maçta forma giymeyecek. Alperen'in yokluğu yalnızca İzlanda karşılaşmasına yönelik alınmış bir karar değil. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, 13 Ağustos'ta açıklanan Litvanya ve İzlanda maçlarının 17 kişilik aday kadrosuna da dahil edilmemişti. Türkiye Basketbol Federasyonu ve A Milli Takım teknik heyeti tarafından Alperen'in ağustos penceresinde kadroya alınmamasının nedenine ilişkin resmi bir sakatlık veya ceza açıklaması yapılmadı. NBA sezonu öncesindeki hazırlık programı nedeniyle kadroya dahil olamadığı düşünülüyor.

Alperen Şengün ve Tarık Biberovic neden yok, oynamıyor? İzlanda maçı kadrosunda yer almadılar

TARIK BİBEROVİC NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Tarık Biberovic de İzlanda maçının kadrosunda yer almıyor. TBF tarafından açıklanan aday kadroda Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı gibi isimler yer alırken Tarık listeye dahil edilmedi. Milli basketbolcu, NBA ekibi Dallas Mavericks'e transferinin ardından 24 Ağustos'ta Fenerbahçe'ye veda etti.

Alperen Şengün ve Tarık Biberovic neden yok, oynamıyor? İzlanda maçı kadrosunda yer almadılar

A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki 12 kişilik kadrosunda Adem Bona, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer ve Yiğitcan Saybir bulunuyor. Karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Reykjavik'teki Laugardalshöll'de oynanacak ve TRT 1 ile S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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