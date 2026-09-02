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Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

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Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı devam ederken, 5. hafta programında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken karşılaşmanın şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Vanspor FK-Batman Petrolspor bugün sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

VANSPOR FK-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Vanspor FK ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiVanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

VANSPOR FK-BATMAN PETROLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak Vanspor FK - Batman Petrolspor mücadelesi, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiVanspor FK-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

VANSPOR FK-BATMAN PETROLSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol 1. Lig'deki Vanspor FK - Batman Petrolspor karşılaşmasında İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Avcı'nın yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Enes Berk Güçlü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Safa Yılmaz olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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