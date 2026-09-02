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Yaşam

24 milyon TL'lik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu

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24 milyon TL'lik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu
Fotoğraf Başlığı 24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu

İzmir’in Çeşme ilçesinde tahsil edilmesi amacıyla bankaya teslim ettiği 500 bin dolarlık senedinin kaybolduğunu iddia eden Alp Hatırlı, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Senedin akıbetinin 3 yıldır açıklığa kavuşturulamadığını belirten Hatırlı, bankanın ihmali nedeniyle borçlu şirketten tahsilat yapamadığını ve yaşadığı maddi kayıp sonrası yeniden çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

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İsviçre'de uzun yıllar uçak teknisyenliği yaptıktan sonra 2017 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Alp Hatırlı, ticaret yaptığı bir arkadaşına gönderdiği paranın karşılığında senet aldı. Hatırlı, tahsil edilmesi ve ödenmemesi halinde protesto işlemlerinin yapılması amacıyla 2 Haziran 2021 tarihinde, biri 500 bin dolar, diğeri ise 525 bin dolar bedelli iki bonoyu Çeşme'deki bir bankanın şubesine teslim etti.

24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu
Başlık Resmi24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu

3 YILDIR ÇEKİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

İddiaya göre, vadesi gelen 525 bin dolarlık senet bir süre sonra kendisine iade edilirken, 500 bin dolarlık (yaklaşık 24 milyon) diğer senedin akıbeti aradan geçen 3 yıla rağmen açıklığa kavuşturulamadı. Banka yetkilileriyle defalarca görüştüğünü anlatan Hatırlı, senedin kaybolduğu cevabını alınca Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu
Başlık Resmi24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu

"OYALADILAR, SONRA 'KAYBETTİK' DEDİLER"

Süreç boyunca maddi olarak büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Alp Hatırlı, varlıklı bir durumdayken yeniden maaşlı olarak çalışmaya başlamak zorunda kaldığını söyledi. Hatırlı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bankaya senetleri protestolu olarak verdim, tüm masraflarını ödedim. Ancak senedin durumunu sormak için her gittiğimde beni 'Haftaya gelin, araştırıyoruz' diyerek oyaladılar. Daha sonra o işlemlere bakan personelin emekli olduğunu ve senedin kaybolduğunu, nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. 500 bin dolarlık senet resmen yok. Bir kişinin emekli olmasıyla evrak mı kaybolur? O kadar param varken, şimdi mecburen özel bir şirkette maaşlı çalışıyorum. Bir senedin böyle ortadan kaybolmasında kötü niyet ve kasıt olduğunu düşünüyorum, şikayetçiyim."

24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu
Başlık Resmi24 milyon TLlik senet 3 yıldır kayıp! Banka “Kaybettik” deyince savcılığa koştu

AVUKATTAN “KASITLI” İDDİASI…

Alp Hatırlı'nın avukatı Ferhat Demirci ise, olayın basit bir personel hatası olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Bankanın 3 yıl boyunca müvekkilini geçiştirici cevaplarla oyaladığını belirten Demirci, "Banka yetkilileri açıkça 'Senedi kaybettik' diyor. Ne şekilde kaybolduğunu kimse izah edemiyor. Bu süreçte borçlu olan şirket iflas etti ve senedin tahsil kabiliyeti kalmadı. Bankada binlerce evrak varken, sadece müvekkilime ait böylesine yüksek meblağlı bir senedin kaybolması bize göre basit bir ihmal olamaz. Bu evrakın, borçlu şirketin veya başka birilerinin lehine menfaat elde etmek amacıyla kasıtlı olarak yok edildiği kanaatindeyiz. Savcılığa sunduğumuz suç duyurusunda, bankadaki işlem zincirinin detaylıca incelenmesini ve kastı olan kişilerin tespit edilmesini talep ettik. Beklemedeyiz" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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