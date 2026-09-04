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Merve kaptan, birinci kaptanı “çıkmayalım” diye uyarmış: Geminin su aldığını biliyordu

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Merve kaptan, birinci kaptanı “çıkmayalım” diye uyarmış: Geminin su aldığını biliyordu

8 kişinin can verdiği Filo Jet faciasında 9 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı. İkinci kaptan ifadesinde “Taşucu kapalı, çıkmayalım” uyarısına rağmen su alan gemiyle sefere çıkıldığını öne sürdü.

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Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. 8 kişinin boğularak can verdiği, kayıp İsmail Kurt’un da naaşına ulaşıldığı kazanın ardından tutuklanan 9 zanlı, dün yoğun güvenlik tedbirleri altında yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların gözaltı sürelerinin 8’er gün daha uzatılmasına karar verdi. 16 kişinin incelendiği dosyada, 2 kişinin ise KKTC dışında olduğu belirlendi.

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Dava dosyasına giren çarpıcı detaylar, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Kaptan Mustafa Öz’ün ehliyet süresi dolduktan sonra mesleğe 10 yıl ara verdiği, Türkiye’den alması zor olduğu için Honduras’tan 3 bin 500 dolara yeni ehliyet aldığı anlaşıldı. Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı açıklanırken, geminin su alma anına ait 2 ay önceki sosyal medya görüntüleri de dava dosyasına girdi.

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Geminin ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan ifadesinde, fırtına sebebiyle Taşucu Limanı’nın kapalı olduğunu belirterek kaptanı “Çıkmayalım” diye uyardığını, kaptanın geminin su aldığından haberdar olmasına rağmen sefere engel teşkil etmediği değerlendirmesiyle hareket ettiğini dile getirdi. Kaptanın gemiyi terk ederken seyir defterini yanına almadığı tespit edilirken, zanlıların alkol ve uyuşturucu test sonuçları bekleniyor. Batık geminin karakutusuna ise henüz ulaşılamadı.

Merve kaptan, birinci kaptanı “çıkmayalım” diye uyarmış: Geminin su aldığını biliyordu
Başlık ResmiMerve kaptan, birinci kaptanı “çıkmayalım” diye uyarmış: Geminin su aldığını biliyordu

YANLIŞ MANEVRA FACİAYI GETİRDİ

Mahkeme huzurunda dinlenen bilirkişi heyeti, kazanın seyri ve alınabilecek önleyici tedbirlere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Heyet; gemiden sorumlu kaptanın risk anında manevra yapmak yerine geri dönmeyi seçmesi hâlinde facianın önlenebileceğini vurguladı. Dava dosyasına giren ilk bilirkişi raporlarında ise su alma belirtileri fark edilir edilmez hız kesilseydi, geminin dengesini koruyarak batmadan limana dönebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Merve kaptan, birinci kaptanı “çıkmayalım” diye uyarmış: Geminin su aldığını biliyordu
Başlık ResmiMerve kaptan, birinci kaptanı “çıkmayalım” diye uyarmış: Geminin su aldığını biliyordu

AİLESİNE SÜRPRİZ YAPACAKTI

Batan gemideki Hataylı aşçı Nihat Pancar’ın (51) ailesine kavuşmak için çıktığı umut yolculuğu, hüzünlü bir bekleyişe dönüştü. İş için gittiği KKTC’den ailesine sürpriz yapmak amacıyla haber vermeden feribota binen ve son anları cep telefonuna yansıyan Pancar, ne vefat edenlerin ne de hastanedekilerin arasında yer aldı. Samandağ’daki baba evinde gelecek müjdeyi bekleyen eş Özlem Pancar, “Gemiye giriş var, çıkışı yok. Bizi arayacağına dair içimde his var” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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