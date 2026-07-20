Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 550 Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı yapılacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilana göre, GSB personel alımı başvuruları bugün başlıyor! Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 Yılı Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımına ilişkin duyurusu geçtiğimiz hafta paylaşılmıştı. Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 100 Diyetisyen, 150 Psikolog ve 300 Sosyal Çalışmacı alacak. GSB personel alımı için başvuru takvimi ve sürecin ayrıntıları da ilanda yer aldı. Peki, GSB personel alımı başvurusu hangi tarihlerde, nasıl yapılacak?

GSB personel alımı başvuruları bugün başlıyor! GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?



GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20 – 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alımı,2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.



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