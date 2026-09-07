Trabzonspor'dan 55 hafta sonra bir ilk! Hüseyin Çimşir'le farklı başlangıç

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek 55 hafta sonra Süper Lig'deki en farklı galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, 602 gün sonra aynı skorla kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçında farklı bir galibiyete imza attı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti.

Ligde en son 2024-2025 sezonunun 19. haftasında, 12 Ocak 2025 tarihinde, sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısından aynı skorla üstün ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı

Trabzonspordan 55 hafta sonra bir ilk! Hüseyin Çimşirle farklı başlangıç



İLK DÖNEMİNE DE FARKLI GALİBİYETLE BAŞLAMIŞTI

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-2020 sezonundaki ilk lig maçında farklı galibiyet görmüştü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir ile ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçla mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, bu sonuçla 121 hafta sonra en farklı galibiyetini almıştı.

Trabzonspordan 55 hafta sonra bir ilk! Hüseyin Çimşirle farklı başlangıç

FATİH TEKKE'NİN REKORU 4-0

Trabzonspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Tekke ile en farklı galibiyetini ise 2025-2026 sezonunun 8. haftasında sahasında Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla almıştı.

Bordo-mavili takımda 539 gün görev yapan Fatih Tekke yönetiminde 48 lig maçına çıkılırken en fazla 4 farklı galibiyet elde edildi.

Trabzonspordan 55 hafta sonra bir ilk! Hüseyin Çimşirle farklı başlangıç



ŞENOL GÜNEŞ İLE 5 FARKLI GALİBİYETLER

Trabzonspor, 55 hafta önce Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyeti teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde elde etmişti.

Bordo-mavili takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş dönemi 188 gün sürdü. Bu dönemde 23 lig maçına çıkan Trabzonspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor karşısında 5-0 galip gelmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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