Trabzonspor'dan 55 hafta sonra bir ilk! Hüseyin Çimşir'le farklı başlangıç
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek 55 hafta sonra Süper Lig'deki en farklı galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, 602 gün sonra aynı skorla kazanmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçında farklı bir galibiyete imza attı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti.
Ligde en son 2024-2025 sezonunun 19. haftasında, 12 Ocak 2025 tarihinde, sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısından aynı skorla üstün ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı
İLK DÖNEMİNE DE FARKLI GALİBİYETLE BAŞLAMIŞTI
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-2020 sezonundaki ilk lig maçında farklı galibiyet görmüştü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir ile ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçla mağlup etmişti.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla 121 hafta sonra en farklı galibiyetini almıştı.
FATİH TEKKE'NİN REKORU 4-0
Trabzonspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Tekke ile en farklı galibiyetini ise 2025-2026 sezonunun 8. haftasında sahasında Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla almıştı.
Bordo-mavili takımda 539 gün görev yapan Fatih Tekke yönetiminde 48 lig maçına çıkılırken en fazla 4 farklı galibiyet elde edildi.
ŞENOL GÜNEŞ İLE 5 FARKLI GALİBİYETLER
Trabzonspor, 55 hafta önce Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyeti teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde elde etmişti.
Bordo-mavili takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş dönemi 188 gün sürdü. Bu dönemde 23 lig maçına çıkan Trabzonspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor karşısında 5-0 galip gelmişti.