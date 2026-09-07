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Ekonomi

Bakan Kacır açıkladı! KOBİ'lere 75 milyon liralık kredi desteği

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Bakan Kacır açıkladı! KOBİ'lere 75 milyon liralık kredi desteği
Fotoğraf Başlığı Bakan Kacır açıkladı! KOBİlere 75 milyon liralık kredi desteği

KOBİ'lere yönelik yeni destek paketi açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkânı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkânı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını açıkladı.
Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek destek paketine ilişkin bilgi verdi.

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"Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'ler, güçlü Türkiye'nin temelidir" ifadelerine yer veren Kacır, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:
"KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlayacağız."

Bakan Kacır açıkladı! KOBİlere 75 milyon liralık kredi desteği
Başlık ResmiBakan Kacır açıkladı! KOBİlere 75 milyon liralık kredi desteği


Kacır, programa hızlı büyüyen ve ihracatını artıran işletmelerin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'lerin, yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin, HAMLE Programı kapsamında öncelikli ürünler listesindeki ürünlere ilişkin faaliyet gösteren işletmelerin ve Turcorn 100 Programı kapsamındaki işletmelerin başvurabileceğini belirtti.

Bakan Kacır açıkladı! KOBİlere 75 milyon liralık kredi desteği
Başlık ResmiBakan Kacır açıkladı! KOBİlere 75 milyon liralık kredi desteği

3 MİLYAR LİRA FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI

Programın 2025 yılında yürürlüğe alındığını hatırlatan Kacır, bu kapsamda KOBİ'lere toplam 3 milyar lira finansmana erişim imkânı sağlandığını belirterek, "Şimdi daha fazla işletmemizi küresel başarı hikâyelerine ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşletmeler, destek programına 30 Eylül tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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