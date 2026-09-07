Özlem Esmergül kimdir? (Özlem Esmergül'ün hayatı ve mesleği)

51 yaşındaki Kılıç, kendisinden 3 gün boyunca haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulundu. Kılıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevgilisi Özlem Esmergül de gündeme geldi. Peki, Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül kimdir, mesleği ne?

Özlem Esmergül, Almanya’da Honnver’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü tamamladı. 1995’te Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki’nde dört yıl çevirmenlik ve muhabirlik yaptı. Ardından Star Gazetesi’nde müzik ve sinema yazıları yazmaya başladı. Gazetenin hafta sonu ekinde köşe yazdı. 2003 yılında Türk Film Şirketi’nin ekibine katıldı. Bu şirket bünyesinde G.O.R.A ve Rus Gelin filmlerinde çalıştı.

2007 yılında Dramedya Reklam Ajansı’nı kuran Özlem Esmergül, bu süreç boyunca Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek dizilerinin yanı sıra Küçük Kıyamet (Yönetmen: Durul Taylan- Yağmur Taylan), Sözün Bittiği Yer ( Yönetmen: İsmail Güneş), 120 (Yönetmen: Özhan Eren), Kutsal Damacana (Yönetmen: Kamil Aydın), Eve Dönüş (Yönetmen: Ömer Durak) filmlerinde medya direktörü olarak görev aldı. 2009 yılında Sabah Gazetesi’nin Günaydın Eki’nde sinema haberleri sayfasında özel haberler ve röportajlar yaptı.

2013 yılından beri Destek Yayınları’nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak çalışıyor. 2017 yılından beri ayrıca Genç Destek Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini yapıyor. İlk kitabı “Sana Söyleyemediğim Her Şey” 2001 yılında basıldı. “Yalnız Hatta Yapayalnız, Bir Sait Faik Abasıyanık romanı” Özlem Esmergül’ün ilk romanıdır.

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