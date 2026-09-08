1998'den bu yana en yüksek seviye! İngiltere'nin tahvil getirisinde tarihi zirve

İngiltere, 2056 vadeli devlet tahvilini yüzde 5,8168 faizle ihraç ederek 1998’den bu yana en yüksek getiri seviyesine ulaştı. 4,25 milyar sterlinlik tahvil ihracına talep 85 milyar sterline ulaşarak, yaklaşık 20 kat gerçekleşti.

İngiltere, Ocak 2056 vadeli 4,25 milyar sterlinlik devlet tahvilini yüzde 5,8168 faizle ihraç etti. Bu oran, Borç Yönetimi Ofisi’nin (DMO) kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen devlet tahvili ihraçlarında kaydedilen en yüksek faiz oranı oldu. İhraca yönelik talep ise 85 milyar sterline ulaşarak yaklaşık 20 kat gerçekleşti. Reuters’ın haberine göre aktarılan oran, 1998'den bu yana en yüksek getiri oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Savaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor

TAHVİL SATIŞLARI SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

İngiltere tahvil getirileri, son haftalarda enerji kaynaklı enflasyon endişeleri, artan kamu açıkları ve yapay zeka şirketlerinin yüksek miktarlı tahvil satışları nedeniyle son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Aberdeen Investments’tan Matthew Amis, söz konusu ihracın devlet tahvili piyasası için önemli bir gösterge olduğunu belirterek, yüksek getiri seviyelerine rağmen tahvillere talebin güçlü kaldığına dikkat çekti.

1998den bu yana en yüksek seviye! İngilterenin tahvil getirisinde tarihi zirve

EN BÜYÜK KÜRESEL FİNANS ŞİRKETLERİ ORTAK LİDER DÜZENLEYİCİLER ARASINDA

Dünyanın en büyük e-ticaret ağlarından biri olan Amazon'dan da tahvil hamlesi geldi. Salı günü, Amazon.com ilk sterlin cinsinden tahvil satışı için bankalarla anlaştı. İhraçta ortak lider düzenleyiciler olarak; BofA, Goldman Sachs, JPMorgan, Santander ve UBS gibi dev şirketler yer aldı.

1998den bu yana en yüksek seviye! İngilterenin tahvil getirisinde tarihi zirve

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası