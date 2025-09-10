Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih'te tanıtıldı!

Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı!

Ducati&#039;den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı!
T-Otomobil Haberleri

Motosiklet dünyasının ikonik markası Ducati, Volkswagen Grubu ve QuantumScape iş birliğiyle geliştirdiği ve elektrikli motosiklet teknolojisinde adeta çığır açan yeniliğini IAA Mobility 2025 kapsamında tanıttı. Katı hal lityum-metal bataryalarla güçlendirilmiş Ducati V21L sadece 12 dakikada dolan bataryası ile yeni bir dönemin de kapılarını araladı.

Ducati, fuar sahnesinde modifiye edilmiş V21L yarış motosikletini sergileyerek, iki tekerlekli bir aracın katı hal hücreleriyle ilk kez halka açık bir etkinlikte çalıştığını gösterdi. Bu tarihi an, laboratuvar ölçekli inovasyonun gerçek dünya uygulamasına taşındığını ve Ducati'yi performans odaklı elektrifikasyonun ön saflarına yerleştirdiğini kanıtladı. Marka, bu adımla elektrikli motosikletlerde yüksek performans beklentilerini karşılayabileceğinin güçlü bir sinyalini vermiş oldu.

Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı! - 1. Resim

Motosiklet, QuantumScape'in tescilli Cobra üretim süreciyle üretilen QSE‑5 anot içermeyen katı hal hücreleriyle donatıldı. Bu çığır açan üretim yöntemi, gelişmiş batarya hücrelerinin ölçeklenebilir üretimini mümkün kılarak, kitlesel benimseme yolunda kritik bir adım teşkil ediyor.

Yeni batarya teknolojisi, 844 Wh/L gibi dikkat çekici bir enerji yoğunluğu sunarak geleneksel lityum-iyon bataryalara göre önemli ölçüde daha kompakt enerji depolama imkanı sağlıyor.

Ayrıca, %10'dan %80 şarj seviyesine sadece 12 dakikadan biraz fazla sürede ulaşabilen hızlı şarj kapasitesi ve sürekli 10C deşarj oranıyla yüksek performanslı uygulamalar için ideal olduğunu gösteriyor. Bu özellikler, elektrikli spor motosikletlerin geleceği için oldukça umut verici.

Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı! - 2. Resim

Bu başarı, QuantumScape'in katı hal teknolojisi ve üretim uzmanlığı, Volkswagen'in batarya bölümü PowerCo SE'nin gigawatt-saat üretim kapasitelerinin ölçeklendirilmesine verdiği önem ve Ducati CEO'su Claudio Domenicali'nin bu batarya özelliklerinin spor motosikletlerinin talepleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü doğrulamasıyla sıkı bir iş birliğinin ürünüdür. Bu üçlü ortaklık, inovasyon ve mühendislik gücünü bir araya getirerek sektöre yön veriyor.

Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı! - 3. Resim

Bu tanıtım, sadece bir konsept kanıtından çok daha fazlasını temsil ediyor. Ducati ve ortakları, pist testlerine doğru ilerleyerek yarış koşulları altında performansı daha da iyileştirmeyi planlıyor. Volkswagen Grubu ayrıca, birleşik prizmatik hücre tasarımının yakında seri üretime geçeceğini ve katı hal bataryalarının on yılın sonlarına doğru otomobillere ve motosikletlere ulaşmasının beklendiğini doğruladı.

Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı! - 4. Resim

Elektrikli motosiklet endüstrisi için bu, belirleyici bir an olarak kabul ediliyor; Ducati'nin katı hal teknolojisine girişi, ultra hızlı şarj, daha yüksek enerji yoğunluğu ve taviz vermeyen performansın elektrikli spor motosikletlerde standart hale gelebileceği bir geleceğin sinyallerini veriyor.

