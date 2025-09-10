Ezeli rakipler Münih’te karşı karşıya! BMW iX3 ve Mercedes Benz GLC EQ hayran bıraktırdı

HABER MERKEZİ — Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025, bilindik otomobil fuarı formatını geride bırakarak tüm şehre yayılan bir “mobilite festivaline” dönüştü. Katılımcıların %55’ini yabancı şirketler oluşturdu. Bu da etkinliğin artık yalnızca Almanya’nın değil, küresel otomotiv endüstrisinin en güçlü vitrini haline geldiğini ortaya koydu.

Elektrikli mobilite, otonom sürüş teknolojileri ve yeni nesil tasarımlar öne çıkarken, Alman devleri BMW ve Mercedes en çok ilgi çeken lansmanlara imza attı.

Organizasyonda Alman markalarının elektrifikasyon vizyonu ve rekabeti net bir şekilde hissedildi. BMW performans ve teknolojiyle, Mercedes ise konfor ve estetikle sahneye çıkarken; Alman üreticiler, Çinli markaların agresif teknolojik ataklarına ve İngilizlerin lüks anlayışına karşı adeta gövde gösterisi yaptı.

805 KM MENZİL: BMW iX3

Neue Klasse platformunun ilk temsilcisi olan tamamen elektrikli iX3, altıncı nesil eDrive teknolojisiyle donatıldı.

108,7 kWh’lik silindirik hücreli batarya sayesinde iX3, 805 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor. Modelde, 400 kW ultra hızlı şarj kapasitesi ile yalnızca 10 dakikada 372 kilometre menzil elde edilebiliyor.

Çift yönlü şarj (V2L, V2H, V2G) özelliği ise aracı mobil bir güç kaynağına dönüştürüyor.

Yeni BMW iX3 50 xDrive versiyonu, 345 kW/469 hp güç ve 645 Nm tork üretiyor; 0–100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor.

Aracın “dört süperbeyin” elektronik mimarisi, dört yüksek performanslı bilgisayar üzerinden 20 kat daha yüksek işlem gücü sunuyor. Zonal elektrik yapısı kablo karmaşasını azaltırken, yazılım tanımlı araç konseptini mümkün kılıyor.

Heart of Joy sistemi sürüş dinamiklerini keskinleştiriyor; Soft Stop teknolojisi ise günlük frenlerin %98’ini rejeneratif enerjiyle gerçekleştirerek en yumuşak duruşu sağlıyor.

Otonom sürüş için Otoyol & Şehir Asistanı, Park Asistanı ve dünyada ilk kez kullanılan simbiyotik frenler, konfor ve güvenliği artırıyor.

4,3 SANİYEDE 100 KM/S: MERCEDES- BENZ GLC EQ

Mercedes-Benz ise premium SUV sınıfındaki en radikal elektrikli hamlesiyle IAA Mobility 2025’te öne çıktı. Yeni GLC EQ, “Sensual Purity” tasarım diliyle hem estetik hem de teknolojik bir dönüşümün habercisi oldu.

Audi Q6, Porsche Macan ve BMW iX3 gibi güçlü kompakt EV’lerle rekabet edecek olan model, tasarımı kadar performans ve menziliyle de dikkat çekiyor. İç mekânda ise devasa Hyperscreen ekranıyla fark oluşturuyor.

94 kWh NMC batarya ile donatılan GLC 400 4MATIC, WLTP standardında yaklaşık 713 kilometre menzil sunuyor.

330 kW hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikada yaklaşık 300 km ek menzil sağlanırken, %10’dan %80’e dolum 21–24 dakika arasında gerçekleşiyor. Çift motorlu yapısıyla 360 kW (483 hp) güç üreten GLC 400 4MATIC, 0–100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Azami hız ise 210 km/s olarak açıklandı.