Bu sıra dışı otomobil Türkiye’de üretilecek! İşte karşınızda Hyundai Concept Three

Güney Koreli üretici Hyundai, elektrikli araç alt markası IONIQ bünyesindeki ilk kompakt EV konseptini IAA Mobility 2025'te tanıttı. Bu lansman, Hyundai’nin hızla büyüyen küresel pazarda iddialı elektrikli modeller sunma planlarını ve Avrupa'nın temiz enerjiye geçişinde öncü rol oynama vizyonunu gözler önüne sererken, söz konusu modelin Türkiye’de üretilecek olması ayrıca dikkat çekti.

Concept THREE adı verilen model, aslında Hyundai’nin elektrifikasyon yolculuğunda bir sonraki adımı işaret ediyor. Markanın mevcut orta ve büyük EV modellerini tamamlayacak yeni bir araç segmentine girişini simgeleyen bu yenilikçi konsept, Avrupa'da artan kompakt elektrikli araç talebini karşılamaya yönelik bir cevap niteliğinde.

Konsept, 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahipken, 2.722 mm dingil mesafesiyle Hyundai'nin gelecekteki elektrikli modellerinin tasarım diline ışık tutuyor.

Concept THREE'nin tasarımında "Art of Steel" dilinin yanı sıra, aerodinamik verimlilik sunan "Aero Hatch" profili, Parametrik Piksel aydınlatmalar ve eloksal efektli dış kaplama öne çıkıyor. İç mekanda ise sıcak, sezgisel bir tasarım, kullanıcının hayat tarzına göre kişiselleştirilebilen "Kendi Hayat Tarzını Getir (BYOL)" felsefesi ve "Mr. Pix" adlı sembolik karakter dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımla okyanus atıklarından elde edilen kumaşlar ve hafif alüminyum köpük gibi malzemelerin kullanımı da çevresel etkiyi azaltma vizyonunu destekliyor.

Hyundai, çeşitli kültürleri, gelişmiş çevre politikaları ve şehir odaklı mobilite ihtiyaçlarıyla Avrupa'yı elektrikli araç çağında bir inovasyon merkezi olarak görüyor. Avrupa'daki modellerinin yaklaşık %80'inin yine Avrupa’da üretilmesi, markanın bölgeye özel çözümler üretme yeteneğini yansıtıyor.

Hyundai'nin Avrupa elektrifikasyon yol haritası, 2027 yılına kadar Avrupa'daki her modelin elektrikli bir versiyonunu sunmayı, hidrojen inovasyonlarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir üretim hedeflerini içeriyor.