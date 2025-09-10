İşte yeni Renault Clio! Türkiye'de üretilecek,45 ülkeye ihraç edilecek

HABER MERKEZİ—Satışa sunulduğu 1990 yılından bugüne dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşan Renault Clio’nun yeni nesil modeli Münih IAA Mobility 2025’te tanıtıldı.

35 yıllık yolculuğu boyunca 120 ülkede satışa sunulan model, markanın Türkiye ve Avrupa’da en çok satan modeli olarak ön plana çıkarken beş kez 'Avrupa’da Yılın Otomobili' seçilen Clio, 45 ülkeye Bursa’dan ihraç ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş şu ifadeleri kullandı:

“Renault’un en çok sevilen modellerinden olan Clio, Türkiye’de segmentinin tartışmasız lideri olarak kullanıcıların öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye yollarına çıkan 600 binden fazla Clio’nun başarısı, Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu.

Yeni nesil Clio ile birlikte, hem tasarım hem teknolojide çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni versiyon Türkiye’de kompakt hatchback segmentinde eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Bursa’da üretiliyor olması, hem yerli üretime verdiğimiz önemi hem de Türkiye’nin global üretim zincirindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. Yeni Clio’nun, önceki nesillerinde olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz”