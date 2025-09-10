İşte yeni Renault Clio! Türkiye'de üretilecek,45 ülkeye ihraç edilecek
Ülkemizde uzun süredir pazar liderliğini kimseye kaptırmayan Renault Clio’nun yeni modeli Münih IAA Mobility 2025’te tanıtıldı. Tasarımı ile büyük beğeni toplayan yeni Clio, tam hibrit motor teknolojisiyle şehir içinde %80'e kadar elektrikli sürüş ve %40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Araç 100 km'de 3,9 litreye kadar düşen yakıt ortalamasıyla ayrıca adından söz ettiriyor.
HABER MERKEZİ—Satışa sunulduğu 1990 yılından bugüne dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşan Renault Clio’nun yeni nesil modeli Münih IAA Mobility 2025’te tanıtıldı.
35 yıllık yolculuğu boyunca 120 ülkede satışa sunulan model, markanın Türkiye ve Avrupa’da en çok satan modeli olarak ön plana çıkarken beş kez 'Avrupa’da Yılın Otomobili' seçilen Clio, 45 ülkeye Bursa’dan ihraç ediliyor.
BÜYÜK İLGİ BEKLİYORUZ
Konuyla ilgili açıklama yapan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş şu ifadeleri kullandı:
“Renault’un en çok sevilen modellerinden olan Clio, Türkiye’de segmentinin tartışmasız lideri olarak kullanıcıların öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye yollarına çıkan 600 binden fazla Clio’nun başarısı, Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu.
Yeni nesil Clio ile birlikte, hem tasarım hem teknolojide çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni versiyon Türkiye’de kompakt hatchback segmentinde eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Bursa’da üretiliyor olması, hem yerli üretime verdiğimiz önemi hem de Türkiye’nin global üretim zincirindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. Yeni Clio’nun, önceki nesillerinde olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz”
MODERN TASARIM VE İLERİ TEKNOLOJİ
Yeni Clio, Renault'nun modern tasarım dilini yansıtan daha keskin ve dinamik çizgilere sahip.
Ön yüzdeki ince LED farlar ve arka kısımdaki yenilenmiş stop lambaları dikkat çekerken, sportif "Esprit Alpine" donanımı Clio'ya eşsiz bir görünüm katıyor.
Aracın iç mekânı da yenilenerek, geri dönüştürülmüş malzemeler ve daha kaliteli detaylarla donatıldı.
Kullanıcılara en güncel dijital deneyimi sunan Clio, 10,1 inç büyüklüğe sahip dokunmatik multimedya ekranında Google entegrasyonlu OpenR Link sistemi ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto desteği sunuyor.
HİBRİT MOTORLA YÜKSEK VERİMLİLİK
Yeni Clio, verimliliği ön plana çıkaran full hybrid E-Tech 160 hp motor seçeneğiyle öne çıkıyor.
Hibrit güç ünitesi, şehir içinde %80'e kadar elektrikli sürüş ve %40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor.
100 km'de 3,9 litreye kadar düşen ortalama tüketim değerleriyle hem ekonomik hem de çevre dostu bir sürüş sunan hibrit versiyon, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 8,3 saniyede ulaşıyor.
Motor seçenekleri arasında ayrıca 1.2 TCe 115 hp versiyonu da bulunuyor. Bu versiyon 6 ileri EDC otomatik şanzımanla beraber geliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor. Yeni Clio, sunduğu motor seçenekleri ve teknolojik özelliklerle kompakt hatchback sınıfında iddialı bir konumda yer alıyor.