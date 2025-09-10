Togg'un hedefinde Fransa ve İtalya var! "Almanya'dan öğrendiklerimizi burada uygulayacağız"

OSMAN BAHATTİN DİRLİK/ MÜNİH- Togg Almanya’nın kalbinde yaptığı gövde gösterisiyle Avrupa’da ses getirmeye devam ederken şirketin üst yönetiminden önemli açıklamalar geldi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su Gürcan Karakaş Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025'te basın mensupları ile bir araya geldi. Togg'un üçüncü modeli T8X'in müjdelendiği görüşmede, son dönemde ortaya atılan “Çinlilerle ortaklık” söylentilerine Tosyalı’dan net cevaplar geldi. Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı

ORTAKLIK İHTİYACIMIZ YOK!

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, söz konusu iddia üzerine yaptığı açıklamada bugüne kadar ortaklık konusunda bir görüşme olmadığını dile getirerek; “Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklığımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyacımız yok” dedi. Teknoloji alanında işbirliği için görüşmeler olduğuna işaret eden Tosyalı; “Teknoloji geliştirmek için Alman bir teknoloji tedarikçisi ile de görüşürüz, Amerikalıyla da görüşürüz, Çinliyle de görüşürüz. Çünkü eninde sonunda dünyaya entegre bir yapı inşa ediyoruz. Ancak neticede özellikle ortaklığa gidecek bir yolda herhangi bir görüşmemiz de yok, öyle bir şeye açık da değiliz” şeklinde net cevaplar verdi.

YURT DIŞINDA TÜRKİYE’DEN UCUZ OLMAYACAĞIZ!

Fuat Tosyalı, Togg’un Almanya satış fiyatları hakkında gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

“Bizim fabrika çıkış fiyatımız belli. Burada muazzam bir rekabet var. Üretim maliyeti belli, dar bir marjınız var, bir de marketin belirlediği fiyat var. Almanya'da daha ucuz nasıl satalım? Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O, üzerindeki mali ve vergisel yüklerden kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla Almanya'da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV'si, ÖTV'si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye'den ucuza olmayacak"

HALKA ARZ MUTLAKA OLMALI

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, halka arz konusunun şirketin yol haritasında olması gerektiğine vurgu yaparak; “Biz halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Bugün değil, çok kısa zamanda da değil ama Togg mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg'un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır. Bu, Togg'u da daha güçlü kılar. Ama önce biz Togg'u başarılı, kârlı ve hedeflediğimiz bir zemine oturtmamız lazım. Oraya oturttuktan sonra da arzu edenleri paydaşlığa alabiliriz ve halka arz olmalıdır diye de düşünüyorum" dedi.

Togg'un yıllık üretim kapasitesinin 175 bin olduğuna değinen Tosyalı, bu rakama diğer modellerle birlikte ulaşmaları gerektiğini kaydederek, ihracat ve iç pazar adetlerinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir oran düşünmediklerini, ancak önce kendi tüketicilerinin mutlu olacağı bir satış stratejisi izlediklerini anlattı.

TOGG’DA BAYİLİK SİSTEMİ BAŞLIYOR!

Basın toplantısında başlatacakları bayilik sisteminin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini aktaran Tosyalı, bu bayilerin deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını bildirdi. Hiçbir rekabetten çekinmediklerine vurgu yapan Fuat Tosyalı, Çinlilerin otomotiv yatırımına dair bir yorum üzerine sadece Çinlilerin değil herkesin yatırım yapabileceğine dikkat çekti. "Tabii ki gelebilirler, bu ülkede yatırım da yapabilirler. Ama ben bizim toplumumuzla özdeşleşeceklerini, kaynaşacaklarını düşünmüyorum." diyen Tosyalı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Samimi görüşüm, bunun bir tarafa çekilmesini, polemik konusu olmasını da istemem. Çünkü ben de bu ülkenin sanayicisiyim, dünyanın her yerinde de yatırım yapıyorum. 50'yi geçti dünya üzerinde işletme sayımız. İşletmelerimiz de öyle küçük küçük işletmeler değil. Etrafında çok endüstriyel kümelenmeleri oluşturduğumuz işletmelerimizle hakikaten o toplumun bir parçası olarak hareket ediyoruz. Eğer hakikaten Çinli yatırımcı buraya gelip bir tesis kurduğunda bizim gibi davranacaksa, aynı benim kardeşlerimi alıp çalıştıracaksa, iş ortamı oluşturacaksa, aynı sosyal standartları sağlayacaksa ve bizim toplumumuzun, ekosisteminin bir parçası olacaksa, o Çinli değil, aslında Türk. Biz de ona elimizden gelen desteği veririz…"

HİÇBİR KOŞULDA REKABETTEN KORKUMUZ YOK!

"Ama buraya gelip inşaatını bile kendi müteahhidine yaptırırsa bu olmaz. O zaman bu zaten adil bir yarış da olmaz. Üretim maliyetlerimiz, maaşlarımız, bu işe yatırdığımız sermayemiz ortada. Zaten eşit koşulda hiçbir rekabetten korkumuz yok. Daha iyi olan kazanır. Bir de tek marka değil ki, dünya kadar marka var. Tabii ki başka üreticiler de olacak. Zaten bizim tek başımıza tüketicinin ihtiyacını karşılayacak gücümüz de yok. Herkes olacak ama olanların bu toplumun bir parçası olması lazım. Benim için en değerli olan o. Tabii bunu sağlayacak olan da hakemlik yapan yüksek makamlarımız. Onlar da mutlaka bu dengeye dikkat ediyordur. Ben böyle düşünüyorum…"

LFP BATARYA HAZIRLIKLARI BAŞLADI!

Togg CEO’su Gürcan Karakaş ise, söz konusu toplantıda batarya konusunda dünyanın en iyileriyle işbirliği yaparak yola çıktıklarını, batarya konusunda işin başından itibaren işin içinde olmak istediklerini ve devletin de bu konuyu destekler bir yaklaşım sergilediğini dile getirerek; "O zaman dünyada seri üretime girmiş, en büyük ve en yüksek enerji yoğunluğu olan ve en fazla menzili sağlayacak kimyaya sahip bir şirketle başladık yola. Ama o şirket de diğer şirketlerde olduğu gibi teknolojilerin gelişimine hazırlanıyor. Kimyanın değişiyor olması bizim bataryayı üreteceğimiz ve üretebileceğimiz yetkinliğin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Kimlerle beraber çalıştığımız önemli. Dolayısıyla dünyanın en iyileriyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece de o kaynaklara ulaşacağız. Dünyanın konusunda en iyisi kimse, bir numara, iki numara kimse onlarla çalışıyoruz” dedi. Karakaş, "LFP batarya için hazırlık yapıyor musunuz?" şeklinde gelen soruya ise "Yapıyoruz" cevabını verdi.

ALMANYA’DAN SONRA TOGG’UN HEDEFİ FRANSA VE İTALYA!

IAA Mobility 2025'te düzenlenen basın toplantısında yurt dışı pazarı olarak Togg’un neden ilk Almanya'yı tercih ettiğine ilişkin soruyu cevaplayan Karakaş, "Doğru zamanda, doğru yerde olmak çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik" dedi.

Almanya'da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Karakaş, Almanya'dan sonra hangi ülkelerde satışa çıkacaklarının sorulması üzerine, "Almanya'daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istiyoruz." dedi.

TOGG T8X ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Togg CEO'su Karakaş, iki model arasında 2,5 yıl olduğuna ve yeni modelin ne zaman geleceğine dair bir soruya karşılık, öğrenen bir organizasyonun aynı süreçleri tekrarlarken daha hızlı ilerlediğini ancak yapay zekâda, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçtiklerini, bu değişimi hazmederek ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Karakaş, "T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün dediğiniz doğru, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz şu an." diye konuştu.

Gürcan Karakaş, bayi açıp açmayacaklarına dair bir soru üzerine, sadece satış rakamlarının nereden geldiğine bakmadıklarını ve potansiyelleri de incelediklerini belirterek, "Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlayacağız acente bayiliğiyle ve oradan öğrendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına biraz yaymak istiyoruz. Hibrit bir çalışmanın birbirini desteklemesi. Avrupa'ya da aynı mantıkla açılmak istiyoruz." diye konuştu.