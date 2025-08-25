Hyundai i30 modeli iddialı döndü

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Ülkemizde C HB segmentinin önemli modelleri arasında yer alan i30, yenilenen hâli ile tekrar vitrine çıkıyor.

Türkiye’de Prime ve Comfort olarak iki farklı donanım seçeneğiyle beğenilere sunulan modelde 1.5T MHEV benzinli bir motor ve performans ile yakıt verimliliği sunan 7 ileri DCT şanzıman görev alıyor.

Bu kombinasyon sürücüye 140 PS güç ve 253 Nm tork gücü sağlıyor.