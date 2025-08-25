Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hyundai i30 modeli iddialı döndü

- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

i30, yenilenen tasarımı ve iki donanım seçeneğiyle Türkiye pazarında. 1.5T MHEV motor ve 7 ileri DCT şanzımanıyla 140 PS güç ve yakıt verimliliği sunuyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Ülkemizde C HB segmentinin önemli modelleri arasında yer alan i30, yenilenen hâli ile tekrar vitrine çıkıyor.

Türkiye’de Prime ve Comfort olarak iki farklı donanım seçeneğiyle beğenilere sunulan modelde 1.5T MHEV benzinli bir motor ve performans ile yakıt verimliliği sunan 7 ileri DCT şanzıman görev alıyor.

Bu kombinasyon sürücüye 140 PS güç ve 253 Nm tork gücü sağlıyor.

Petlas'tan sektöre özel çekici lastiği
