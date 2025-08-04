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Hyundai'den hidrojen hamlesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hyundai&#039;den hidrojen hamlesi
Hidrojen, Hyundai, NEXO, Hibrit, Temiz Enerji, Sürdürülebilirlik, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hyundai, yaklaşık 30 yıllık Ar-Ge birikimiyle ortaya çıkan hidrojen teknolojisinde çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Bu kapsamda, 2013’te ix35 Fuel Cell ile başlayan yolculuğuna, dünyanın en çok satan hidrojen yakıt hücreli aracı NEXO ile devam kararı alan marka, binek araçların yanı sıra N Vision 74 gibi yüksek performanslı konseptlerle ve HTWO markasıyla sıfır emisyonlu, hidrojen ekosistemi kurma hedefinde.

Şirket ayrıca ağır ticari araçlar ve toplu taşıma çözümlerinde de hidrojeni ön plana almaya başlamış durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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