Hyundai'den hidrojen hamlesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Bu kapsamda, 2013’te ix35 Fuel Cell ile başlayan yolculuğuna, dünyanın en çok satan hidrojen yakıt hücreli aracı NEXO ile devam kararı alan marka, binek araçların yanı sıra N Vision 74 gibi yüksek performanslı konseptlerle ve HTWO markasıyla sıfır emisyonlu, hidrojen ekosistemi kurma hedefinde.

Şirket ayrıca ağır ticari araçlar ve toplu taşıma çözümlerinde de hidrojeni ön plana almaya başlamış durumda.