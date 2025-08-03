Tesla Türkiye envanter tarihleri! Model Y ne kadar?

Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç piyasasının öncülerinden olan Tesla, ÖTV düzenlemesinin ardından Model Y için fiyat ve envanter listeleme tarihlerini duyurdu.

TESLA TÜRKİYE ENVANTER TARİHLERİ

Tesla Türkiye, 24 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası Model Y satışlarını geçici olarak durdurmuştu. Ancak yeni envanter listeleme tarihlerini 2 Ağustos 2025’te sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Yeni araçlar, 6 ve 7 Ağustos 2025 tarihlerinde saat 18.30’da (TSİ) Tesla’nın çevrim içi mağazası üzerinden siparişe açılacak.

Temmuz 2025’te başlayan günlük envanter listeleme uygulaması, ÖTV düzenlemesi nedeniyle kısa bir ara vermişti.

6-7 Ağustos’ta yeniden başlayacak satışlar, Tesla’nın Türkiye’deki popülaritesini artırması bekleniyor.

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ

ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y’nin güncel fiyatları, 2 Ağustos 2025’te resmi olarak açıklandı:

Model Y Standard Range (SR) RWD 2.241.000 TL

Long Range (LR) RWD 3.225.240 TL

Long Range All-Wheel Drive (AWD) 3.998.400 TL

Bu fiyatlar, aracın başlangıç seviyesindeki versiyonları için geçerli. Opsiyonel donanımlar ve renk tercihlerine göre farklılık gösterebiliyor.

TESLA MODEL Y SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni envanter, 6 ve 7 Ağustos 2025’te saat 18:30’da Tesla’nın çevrim içi mağazasında (www.tesla.com) (www.tesla.com) listelenecek. Siparişler, bu tarihlerde yoğun talep nedeniyle hızlı tükenmesi bekleniyor.