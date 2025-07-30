Daha dün satın almıştı! Milyonluk araç gözlerinin önünde küle döndü

İstanbul'da park halindeki kamyonet yanarak kül oldu. Kamyonetin yandığı anlarda yanındaki Tesla marka araç da hasar gördü. Sahibinin Tesla marka otomobili, 1 gün önce aldığı öğrenildi.

Bugün saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa 1. Emintaş Sanayi Sitesi'nin otoparkında iddiaya göre, hurda yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KAMYONETTEN TESLA'YA SIÇRADI

Kamyonetten alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada kamyonetten yükselen alevler, park halindeki Tesla marka otomobile sıçradı.

"YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİK"

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobil hasar aldı.

Yangının çıktığını gören sanayi sitesi esnafı Bayram Ergin, "Sitenin çatısında araç yanıyor diye haber geldi. Komşu haber verdi. Senin de araban varsa hemen bir bak dedi. Benim arabam burada otoparktaydı. Arkadaşta yangın tüpleri vardı. Birisini ben aldım. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik. Ben kamyona müdahale ettim. Yandaki Tesla araç vardı hemen bitişinde ona müdahale ettim. Ama pek faydası olmadı onun. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye de kısa zamanda geldi sağ olsunlar" dedi.

"ARABAYI DAHA SALI GÜNÜ ALDIK"

Otomobilini 1 gün önce satın aldığını söyleyen Semih Boz ise, "Bu kamyon burada hurda topluyor. Sitede hiçbir güvenlik önlemi yok. Güvenlik kamerası, güvenlik olsaydı zaten burada olurdu. Araba tam şuradaydı siyah arabanın yanındaydı. Yangın yükselince arabanın sağ tarafını yaktı. Arabayı da salı günü aldık daha 300 kilometre olmamıştı" şeklinde konuştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.