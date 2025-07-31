Tırın yakıt deposu patladı, küçük çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda patlama meydana geldi. Feci olayda ağır yaralanan bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
28 Temmuz'da Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde park halindeki tırın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
7 KİŞİ YARALANMIŞTI
Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berat Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama yaralanan 6 kişinin de tedavileri sürüyor.
Berat'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ofis Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar