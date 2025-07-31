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Tırın yakıt deposu patladı, küçük çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mardin, Artuklu, Tır, Patlama, Yangın, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda patlama meydana geldi. Feci olayda ağır yaralanan bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Temmuz'da Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde park halindeki tırın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

7 KİŞİ YARALANMIŞTI

Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın yakıt deposu patladı, küçük çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berat Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama yaralanan 6 kişinin de tedavileri sürüyor.

Tırın yakıt deposu patladı, küçük çocuk hayatını kaybetti - 2. Resim

Berat'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ofis Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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