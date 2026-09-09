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T-Otomobil

Renault ve Geely’den su altında çalışan motor! 1,1 metre derinliğe dayanıyor

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Renault ve Geely’den su altında çalışan motor! 1,1 metre derinliğe dayanıyor

Renault ve Geely’nin ortak olduğu Horse Powertrain, arazi araçları için geliştirdiği B20 isimli yeni motorunu tanıttı. IPX8 suya dayanıklılık standardını karşılayan 2.0 litrelik turbo motor, 1,1 metre derinlikte çalışmaya devam edebiliyor.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Otomobil motorlarının suyla buluşması genellikle ciddi mekanik arızalarla sonuçlanıyor. Özellikle emme sisteminden silindirlere su girmesi, “hydrolock” olarak bilinen ve motorun tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olabilen hasarlar oluşturabiliyor.

Horse Powertrain tarafından geliştirilen B20 ise hibrit SUV ve pick-up modellerinin derin su geçişlerine dayanabilmesi için özel olarak yalıtıldı. Şirket, motorun 1,1 metreye kadar su altında çalışabildiğini ve IPX8 koruma standardını karşıladığını açıkladı.

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HİBRİT VE MENZİL UZATICILI ARAÇLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Horse B20, 2.0 litre hacminde dört silindirli, turbo beslemeli ve doğrudan enjeksiyonlu bir benzinli motor. Ünite kullanılacağı araca göre 140 ila 185 kW, yani yaklaşık 188 ila 248 beygir arasında güç üretebiliyor.

Azami tork değeri ise versiyona göre 300 ile 380 Nm arasında değişiyor. Motorun toplam ağırlığı 130 kilogram olarak açıklanıyor.

B20 tek başına geleneksel bir içten yanmalı otomobile güç vermek için değil; tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı elektrikli araçlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Böylece otomobil üreticileri aynı motoru farklı elektrikli aktarma sistemlerine uyarlayabilecek.

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ELEKTRONİK PARÇALAR TAMAMEN YALITILDI

Motorun IPX8 standardını karşılayabilmesi için elektrikli bileşenler ve sensörler suya karşı yalıtıldı. Motor ile şanzıman arasındaki bağlantı noktasında da özel sızdırmazlık çözümleri kullanıldı.

Sistem, motorun çevresindeki koşulları sensörler aracılığıyla sürekli takip ediyor. Ünitenin suya girdiği algılandığında kontrol yazılımı gaz tepkisini değiştirebiliyor veya motor gücünü otomatik olarak sınırlayabiliyor.

Bu müdahale, motorun yüksek yük altında çalışmasını önleyerek su geçişi sırasında istikrarlı biçimde çalışmaya devam etmesini amaçlıyor. Horse ayrıca torsiyonel titreşim sönümleyicileriyle motorun sızdırmaz yapısını desteklediğini belirtiyor.

ARACIN DA 1.1 METREYE UYGUN OLMASI GEREK

Bir arazi aracının güvenli su geçiş sınırını yalnızca motor belirlemiyor. Hava emiş sisteminin yüksekliği, batarya ve elektrik bağlantılarının yalıtımı, diferansiyel havalandırmaları, şanzıman, kapı fitilleri ve kabin sızdırmazlığı da dikkate alınıyor.

Örneğin B20 motorunu kullanan Geely Galaxy Cruiser 700’ün açıklanan su geçiş derinliği 800 milimetre seviyesinde.

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