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Dünya

Amazon'a eski çalışanlarından dava: 'Hamile işçilere ayrımcılık' iddiası

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Amazon'a eski çalışanlarından dava: 'Hamile işçilere ayrımcılık' iddiası

ABD'de eski Amazon çalışanları, hamile çalışanlara yönelik 'ayrımcılık' yapıldığı iddiasıyla şirkete dava açtı. Davacılar, hamile işçilere temel olanakların sağlanmadığını ve bazı çalışanların izin ile mola talepleri nedeniyle cezalandırıldığını öne sürdü.

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ABD'de eski Amazon çalışanlarının, hamile depo işçilerine yönelik yasa dışı uygulamalar yapıldığı iddiasıyla açtığı davada şirkete yönelik suçlamalar gündeme geldi.

Eski Amazon depo çalışanlarından oluşan bir grup, şirketi 'hamile çalışanlara karşı sistematik ayrımcılık' yapmakla suçladı. New York’taki federal mahkemede görülen davada dört kadın, Amazon'un 2022 Hamile Çalışanların Adil Muamele Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürerek ülke çapında toplu dava açılmasını talep etti.

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İHTİYAÇ MOLASINA CEZALANDIRMA

Dava dosyasında, hamile çalışanlara "temel olanakların sağlanmadığı" iddia edildi. Bazı çalışanların hastane ziyaretleri için izin istemeleri veya bebekli annelerin ihtiyaç molası kullanmaları nedeniyle cezalandırıldığı öne sürüldü.

Davacılar ayrıca Amazon deposundaki yöneticileri, hamile bir çalışana tabure sağlamayı ve tuvalet molası vermeyi reddetmekle suçladı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar reddedildi. Şirket, dava dilekçesinde olayların yanlış aktarıldığını savundu.

YASA NE GETİRİYOR?

ABD Kongresi tarafından iki partinin desteğiyle kabul edilen 2022 Hamile Çalışanların Adil Muamele Yasası, Haziran 2023’te yürürlüğe girdi.

Yasa, 15 veya daha fazla çalışanı bulunan işverenlerin hamilelik ve doğumla ilgili tıbbi durumlar için çalışanlara 'makul bir düzenleme' sağlamasını gerektiriyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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