2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru sonuçları ardından gözler yurt açılış tarihlerine çevrildi. Yurtlarda barınmaya hak kazanan öğrenciler kayıt süreci ardından yerleştirildikleri yurtlarda kalabilecek. Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Yeni dönem KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt açılış tarihi merak konusu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin yurda giriş tarihleri ise üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterebilecek.

KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2026 KYK yurtları açılış tarihi

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

GSB'den yapılan açıklamada; "2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamlayan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem için kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Üniversiteli gençler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak 14 Eylül tarihinden itibaren yurtlarda kalmaya başlayabilecek. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Dersleri 14 Eylül’den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar yurtta kalmaya başlayabilecek." denildi.

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