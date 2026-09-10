Husiler Türkiye'yi tehdit etti! Pakistan doğrudan İran'a mesaj gönderdi

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Reuters'a göre Pakistan, Tahran yönetimini Husileri dizginlemesi konusunda uyardı. Aynı süreçte Suudi yetkililer, Türk ve Pakistanlı askeri temsilcilerle Riyad'da bir araya geldi. İslamabad ise Mekke Savunma Anlaşması kapsamında henüz askeri müdahale kararı alınmadığını ancak "Zamanı geldiğinde anlaşma kapsamında harekete geçeceğiz" mesajını verdi.

İran destekli Husilerin Suudi şehirleri ve enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan'a yönelik tehditler peş peşe geldi. Husilerin Sözcüsü el-Buhayti, Mekke Savunma Anlaşması üzerinden iki ülkeyi hedef alırken Pakistan, İran'a Husileri dizginlemesi için uyarı gönderdi.

Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Pakistan yönetimi, saldırıların ardından doğrudan İran'a mesaj göndererek Husilerin durdurulmasını istedi.

Üst düzey bir bölgesel diplomat, Pakistan'ın mesajının son 24 saat içerisinde Tahran'a ulaştığını söyledi. İslamabad, İran'dan Yemen'deki Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulmasını talep etti.

Üst düzey bir İranlı yetkili de Pakistan'dan mesaj geldiğini doğruladı ancak Tahran'ın Husileri "kontrol etmediğini" savundu.

İran destekli Husilerin Siyasi Büro Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Buhayti, Mekke Savunma Anlaşmasını ve Türkiye’yi hedef aldı

HUSİLER TÜRKİYE'YE NE DEDİ?

İran destekli Husilerin Siyasi Büro Üyesi ve Sözcüsü el-Buhayti, Mekke Savunma Anlaşması üzerinden Türkiye ve Pakistan'ı tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

"Suudların yanında savaşa girmek, Türkiye ve Pakistan'a pahalıya patlar; tıpkı onlardan çok daha güçlü ABD ve İngiltere'ye pahalıya patladığı gibi. Mekke Anlaşması sadece formalite icabı, kağıt üstünde anlaşma; Suudlarla savaşta hiçbir rol oynamayacak."

El-Buhayti, anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından yayımladığı bir başka videoda da Türkiye ve Pakistan'ı hedef alarak şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'ı nasıl yola getiriyorsak onları da öyle yola getiririz. Türkiye ve Pakistan kendine çeki düzen vermeli, yoksa kaybedersiniz"

İSLAMABAD'DAN "ZAMANI GELDİĞİNDE" MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Khan da 10 Eylül'de Mekke Savunma Anlaşması'nın devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin soruları cevapladı.

Khan, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında şu anda askeri bir karşılığın görüşülmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda böyle bir konu tartışılmıyor... Zamanı geldiğinde anlaşma kapsamında harekete geçeceğiz."

Geçen ay imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye birden yapılmış sayılmasını öngörüyor.

HUSİLER MUHA'YI ELE GEÇİRDİ

Diplomatik ve askeri trafik sürerken Yemen'deki cephede de dengeler değişti. Yemen kaynaklarına göre Husiler, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından Babülmendep Boğazı yakınlarındaki stratejik liman şehri Muha'yı ele geçirdi.

Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkan Yardımcısı Korgeneral Salih, hükümet güçlerine batı kıyısındaki birliklerini yeniden düzenleme talimatı verdi. Salih, Husi saldırısının İran tarafından planlandığını ve desteklendiğini savundu.

Husiler ise Muha'da ele geçirdikleri zırhlı araçların görüntülerini yayımladı. Böylece Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken çatışmanın Babülmendep çevresindeki stratejik hatlara doğru genişlemesi bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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