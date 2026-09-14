Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), bünyesinde görev yapmak üzere toplam 182 sürekli işçi istihdam edecek. Kamu kurumunda çalışmak isteyen adayların yakından takip ettiği alım kapsamında farklı kadrolar için personel alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru şartları...

TÜRKŞEKER'in 2026 yılı işçi alımı ilanında başvuru takvimi ve adaylarda aranacak koşullar da belli oldu. Başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 18 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru yapmadan önce ilan edilen genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru şartları...

Türkşeker işçi alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

TÜRKŞEKER'in 182 kişilik sürekli işçi alımı için başvuru süreci 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar, kendileri için uygun iş ilanlarını İŞKUR üzerinden inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular için son tarih ise 18 Eylül 2026 olarak açıklandı. İş pozisyonlarına, çalışma yerlerine ve kadrolara ilişkin ayrıntıların İŞKUR'un internet sitesinden 14 Eylül 2026 günü itibarıyla erişime açıldı.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabileceği gibi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, hizmet merkezleri, İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Türkşeker işçi alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları

TÜRKŞEKER KAÇ İŞÇİ ALACAK?

TÜRKŞEKER tarafından yapılacak toplam istihdam 182 kişi olacak. Alımların bir bölümü şeker fabrikalarında, diğer bölümü ise makine fabrikasında gerçekleştirilecek.

Şeker fabrikalarında engelli statüsünde 57, eski hükümlü statüsünde ise 42 işçi istihdam edilecek. Makine fabrikalarında ise 83 sürekli işçi için kadro açılacak.

Türkşeker işçi alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURULARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. İlan şartlarında istenen örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.

Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak .

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak .

Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir .

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Eski hükümlü iş ilanlarına başvuracak adayların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15’inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları Akciğer Grafisi PA, Solunum Fonskiyon Testi (SFT), Odiometri, Tam Kan Sayımı (CBC) ve Biyokimya testlerinin ekli olduğu tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir sağlam tanısını içerir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte adayların çalışma koşulları değerlendirilerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarına dair nihai karar İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.

Tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde günün yirmi dört saati devamlılık gösteren üretim sektöründe çalışılacak olup çalışma saat ve şekilleri Kurum tarafından düzenlenecektir.

İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

Adaylar göreve başladıktan sonra 3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır .

İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

Başvurulacak tüm pozisyonlar için özel şartların Türkiye İş Kurumu web sitesinden incelenmesi gerekmektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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