Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğübünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere işçi alımı gerçekleştirilecek. Yayımlanan ilanlara göre, 12 Engelli ile 17 Eski Hükümlü 30 işçi TEİAŞ bünyesinde istihdam edilecek. Peki, TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

TEİAŞ işçi alımı ilanı paylaştı. TEİAŞ'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, işçi istihdamına ilişkin bilgi verildi. "Şirketimiz işyerlerinin engelli ve eski hükümlü kontenjan açıklarının kapatılabilmesi amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde 12 Engelli ile 17 Eski Hükümlü personelin; Türkiye İş Kurumu kanalıyla işe alınması Yönetim Kurulunun 05.08.2026 tarihli ve 18-35 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup eleman alınacak iller ve aranılan niteliklerin yer aldığı ilan aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize sunulur. " denildi.

TEİAŞ işçi alımı yapacak! TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanacağı 21 Eylül’den itibaren beş gün içinde başvurularını yapabilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlüklerinden, e-Devlet üzerinden veya İŞKUR e-Şube adresinden kabul edilecek.

İŞKUR e-Şube üzerinden başvuracak adayların, “İş Arayan” bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Başvurular 25 Eylül 2026’da sona erecek.

TEİAŞ işçi alımı yapacak! TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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