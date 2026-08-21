Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gazilerin hayat şartlarına iyileştirmek maksadıyla istihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda destek sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili mevzuat kapsamında şehitlerin hak sahipleri ile gazilere aylık bağlıyor. Bunun yanı sıra nakdî tazminat ödemeleri, istihdam, emeklilik, konut kredisi, eğitim, sağlık, ulaşım ve vergi alanlarında çeşitli imkânlar sunuluyor.

İSTİHDAM: Şehit yakınlarına iki, gazilere ise bir istihdam hakkı sağlanıyor.

AYLIK BAĞLANIYOR: İstihdam hakkından yararlanan gaziler, gazilik nedeniyle aldıkları aylıkların yanı sıra çalışmalarından kaynaklanan aylıklarını da alabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK: Gaziler, belirli sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri hâlinde erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ayrıca istihdam hakkını kullanan gaziler, yeniden emekliliğe hak kazanacak süre ve prim koşullarını sağlamaları hâlinde ikinci bir emekli aylığı alabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından... Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ: Kamu görevlisi iken şehit ve gazi olanların hak sahiplerine emeklilik ikramiyesi ödeniyor. Ayraca şehit yakınları ve gazilere yılda bir kez ek ödeme ödenmektedir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ: Şehitlerin hak sahipleri ile gazilere faizsiz konut kredisi imkanı sağlanıyor. Şehitlerin öncelikle dul eşine, belirli şartlarda çocuklarına, bunların bulunmaması hâlinde ise anne veya babasına kredi imkânı sunuluyor. Gaziler de bir konutla sınırlı olmak üzere bu haktan yararlanabiliyor.

TAPU HARCI DESTEĞİ: Faizsiz konut kredisi kullanılarak alınan konutların hak sahipleri adına tescilinde tapu harcı alınmıyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ: Şehitlerin dul ve yetimleri ile gaziler, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİ: Şehitlerin eş veya çocuklarından biri, eş ve çocuğunun bulunmaması durumunda ise anne veya babasından biri tarafından alınacak araçların ilk iktisabında bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti uygulanıyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul gaziler ile özel tertibatlı araç kullanması gereken gaziler de mevzuattaki şartlar kapsamında ÖTV avantajından yararlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından... Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ İNDİRİMİ: Şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınları ile gazilerin ikamet ettikleri konutlarda elektrik ücretinde yüzde 40’a, su ve doğalgazda da yüzde 50’ye kadar indirim uygulanıyor.

ÜCRETSİZ SEYAHAT: Şehit yakınları ve gaziler ücretsiz seyahat hakkından da yararlanıyor.

Bu hak demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatları ile mevzuatta belirtilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde geçerli.

SAĞLIK KATILIM PAYI: Şehitlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmıyor.

POLİKLİNİKTE ÖNCELİK: Şehit dul ve yetimleri ile gaziler sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik hizmetlerinden öncelikli yararlanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) öncelikli randevu imkânı sunuluyor.

PROTEZ DESTEĞİ: Gazilerin ihtiyaç duyduğu ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler de belirlenen şartlar kapsamında SGK tarafından katılım payı veya fark alınmaksızın karşılanıyor.

EĞİTİM YARDIMI: Şehit ve gazi çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı yapılıyor. Ödemeler yılda bir kez toplu olarak gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ: Şehitlerin eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocukları yükseköğrenimde, ikinci öğretim ve açıköğretim dâhil olmak üzere katkı payı ve öğrenim ücretlerinden muaf tutuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından... Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek

ÜNİVERSİTE KONTENJANI: Yükseköğretim kurumlarında şehit yakınları ve gaziler için çeşitli kontenjan imkanları da bulunuyor. Lisansüstü programlarda şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adayları için mevcut kontenjanlara ilave kontenjan tahsis edilmesine yönelik düzenlemeler de uygulanıyor.

ÜCRETSİZ SINAV: ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara başvuran şehit eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmıyor.

ÖZEL OKULLARDA ÜCRETSİZ EĞİTİM: Şehit ve gazi çocukları özel ortaöğretim kurumlarında yüzde 3’lük kontenjan kapsamında ücretsiz eğitim imkânından yararlanabiliyor. 3 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenlemeyle bu kapsamdaki ücretsiz hizmetlerin kapsamı genişletilerek servis dışında yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ile uluslararası diploma ve sertifika programları gibi hizmetler de destek kapsamına alındı.

BURSTA ÖNCELİK: Şehit ve gazi çocukları ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu burs, yurt ve öğrenim kredilerinden öncelikli yararlanıyor. Devlet yurtlarında kalanlardan yurt ücreti ve depozito alınmıyor.

YATILILIK KONTENJANI: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda da şehit ve gazi çocuklarına yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarından ayrılan kontenjan dâhilinde öncelik tanınıyor.

ASKERLİK MUAFİYETİ: Şehitlerin yakınları için askerlik muafiyeti kapsamında çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Terörle mücadele kapsamındaki erbaş ve erler ile terör olaylarının önlenmesinde yararlı olan sivillerin tüm çocukları ve tüm kardeşlerine; yine terörle mücadele kapsamındaki kamu görevlilerinin çocuklarının tamamı ile kardeşlerinden biri içinde için de askerlikten muafiyet uygulanıyor. Bunun yanında zorunlu askerlik yapan er ve erbaşlardan diğer olaylar kapsamında şehit ve gazi olanların bir kardeşine de askerlik muafiyeti uygulanıyor.

İKAMETE YAKIN BİRLİK: Terörle mücadelede yaralanan veya engelli hale gelen kamu personeli, siviller ve yükümlüler ile bazı yakınları, askerlik hizmetini yapmak istemeleri hâlinde ikametlerine yakın birlik, kurum veya karargâhlara dağıtılabiliyor.

YER DEĞİŞTİRMEDE ÖNCELİK: Terörle mücadelede şehit olanların yakınları ile gazilerin devlet memuru olan yakınlarının, belirli şartlar altında kurum içindeki yer değiştirme talepleri, ilgili yönetmeliklerdeki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından... Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek

MECBURİ ÇALIŞMADA MUAFİYET: ‘Öğretmen olan terörle mücadele şehit ve gazilerinin yakınlarına zorunlu çalışma yükümlülüğünden muafiyet sağlanırken, yer değiştirme konusunda da kolaylıklar sunuluyor.

ŞEHİTLER GÜNÜNDE İDARİ İZİN: 18 Mart Şehitler Günü’nde şehitlerin kamu kurumlarında görevli eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; 19 Eylül Gaziler Günü’nde ise kamu kurumlarında görevli malul gaziler ve eşleri idari izinli sayılıyor.

KAMU SOSYAL TESİSLERİNDE ÜCRET DESTEĞİ: Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler ve bunların eş, anne, baba ve çocukları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden kurum personeline uygulanan ücret tarifesi üzerinden yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ MÜZE: Şehit dul ve yetimleri ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ TİYATRO: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce de sezon boyunca şehit dul ve yetimleri ile gazilere ücretsiz oyun izleme imkânı sağlanıyor.

KONUTTA EK PUAN: Kamu konutlarından yararlanma sürecinde gaziler ile şehit yakınlarının her biri için ek puan uygulanıyor.

KİRA YARDIMI: Kamu görevlisi iken terörle mücadele kapsamında şehit olanların dul ve yetimleri ile gazilere, belirlenen şartlar kapsamında 10 yıl süreyle kira yardımı yapılabiliyor.

BAKIM ÜCRETİ: Başkasının yardım ve desteğine ihtiyaç duyacak derecede malul olanlara, aylıklarıyla birlikte ayrıca iki asgari ücret tutarında bakım ücreti ödeniyor. Meclisten geçen düzenleme ile bu tutara %25 artış yapılarak 2,5 asgari ücrete yükseltildi.

DERECE VE KADEME İNTİBAKI: Şehit ve gazilere aktif görevdeymiş gibi derece ve kademe ilerlemesi uygulanarak aylıklarının bu doğrultuda yükseltilmesi sağlanıyor.

SİLAH TAŞIMAYA HARÇ MUAFİYETİ: Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden ateşli silahlara ilişkin taşıma veya bulundurma izinleri belirli şartlarda resim, vergi ve harçlardan muaf tutuluyor. Gaziler de ateşli silahların taşıma veya bulundurma izinlerine ilişkin harç muafiyetinden yararlanabiliyor.

ASKERÎ OKULLARDA EK PUAN VE KONTENJAN: Şehit ve gazilerin eş ve çocukları, askeri personel temini kapsamında yapılan sınavlarda aldıkları puanlara yüzde 10 eklenerek değerlendiriliyor ve toplam kontenjanın yüzde 5’i bu kapsamda tahsis ediliyor.

POLİS EĞİTİM KURUMLARINDA EK KONTENJAN: Polis Akademisi, polis meslek yüksekokulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) girişte de şehit ve gazilerin eş ve çocukları için kontenjan ve puan avantajları uygulanıyor.

MEHMETÇİK VAKFI YARDIMI: TSK Mehmetçik Vakfı, şehit olan veya hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve engelli erbaş ve erlere çeşitli yardımlar yapıyor.

OYAK YARDIMI: OYAK tarafından görevdeki daimi ve geçici üyelerin vefatı halinde kanuni mirasçılarına ölüm yardımı, belirli şartlarda ise maluliyet yardımı sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından... Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek

DAYANIŞMA VAKFI YARDIMI: TSK Dayanışma Vakfı da Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları arasından belirlenen üyelerin vefat veya maluliyet durumlarında yakınlarına ya da kendilerine sosyal ve ekonomik destek sunuyor.

ÖVÜNÇ MADALYASI: Yurt içinde veya dışında görev anlayışı, fedakarlık, başarı ve yararlılıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına gurur kaynağı olan malullere ve şehitlerin mirasçılarına Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihiyle Devlet Övünç Madalyası verilebiliyor.

HUSUSİ PASAPORT: Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yaparken şehit olanlar ile derece ve kademe ilerlemesiyle bu derecelere yükselen şehitlerin hak sahiplerine, aynı derecelerde gazi olanlar ile bu derecelere yükselen gazilere hususi damgalı pasaport veriliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Şehit kamu personelinin varislerine ölüm yardımı yapılırken, şehitlerin hak sahipleri ile gazilere gelir ve aylık alma şartlarını taşımaları hâlinde Ramazan ve Kurban bayramlarında SGK tarafından bayram ikramiyesi ödeniyor.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK YENİ KANUNİ DÜZENLEME

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan yeni “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne “3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin” yazılarak başvurular gerçekleştirebilecek.

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularımız başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Malul sayılmayan vatandaşlarımız başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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