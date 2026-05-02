Galatasaray'ın başında görev yaptığı sürece Süper Lig şampiyonluklarına ambargo koyan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Fuat Buruk, yurt dışından teklifler alan kardeşinin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair çarpıcı sözler sarf etti.

Galatasaray altyapısından yetişen, 1991-2001 ve 2006-2008 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Okan Buruk, efsaneleri arasında yer aldığı kulüpte teknik direktör olarak 4'üncü sezonunu geçiriyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında abisi Fuat Buruk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Teknik direktörlük yapan Fuat Buruk, son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Isparta 32'yi çalıştırmıştı.

"HERHALDE ANLAŞACAKLAR"

Radyospor'a konuşan Buruk, "Okan'ın antrenörlüğünde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa'da büyük kulüpleri alacağını düşünüyorum ki benim gönlümden her zaman gitmesi, daha büyük kulüplerde olması geçiyor. Bu derece bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir durum. Galatasaray Kulübü çok doğru işler yapıyor. Takımın puan ortalamasına ve başarı grafiğine baktığınızda, bence Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü Galatasaray. Yukarıda kalabilmek çok zordur; psikolojik olarak düşmanın çok olur. Herkes Galatasaray'ı devirmek için hedef seçer. Okan hoca, yönetim ve taraftar büyük bir başarı elde etti, onları alkışlamak lazım. Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene Galatasaray'la" dedi.

Okan Buruk, Galatasaray'dan önce Başakşehir'in başında da Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

"İNŞALLAH 5'İNCİ ŞAMPİYONLUK GELİR"

Kardeşinin başarılarına vurgu yapan Fuat Buruk, "Bir de gerçek var; böyle bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir şey. Çünkü Galatasaray çok doğru işler yapıyor. Üstte kalabilmek çok zordur. 4 sene boyunca lider olmak, liderliği götürmek en üstte kalmak büyük başarıdır. İnşallah 5'incisi gelir yeni sezonla birlikte. Bu da bir hedef, büyük bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

