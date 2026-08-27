Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Muş'ta kargo aracı koyun sürüsüne daldı, onlarca hayvan telef oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Muş'ta kargo aracı koyun sürüsüne daldı, onlarca hayvan telef oldu
Fotoğraf Başlığı MUŞUN MALAZGİRT-BULANIK KARA YOLUNDA BİR KARGO FİRMASINA AİT ARACI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE ÇARPMASI SONUCU ONLARCA KOYUN TELEF OLDU. (SAMİ DEMİR/MUŞ-İHA)Muşun Malazgirt-Bulanık kara yolunda bir kargo firmasına ait aracı küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu onlarca koyun telef oldu.

Muş'ta Malazgirt-Bulanık kara yolunda bir kargo şirketine ait araç hayvan sürüsüne çarptı. Kargo aracının sürücüsü yara almazken çok sayıda koyun telef oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Malazgirt ile Bulanık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Aracın sürünün arasına girmesi sonucu onlarca koyun olay yerinde telef oldu. Kazanın şiddetine rağmen kargo aracının sürücüsünün yaralanmadığı öğrenildi.

Muşta kargo aracı koyun sürüsüne daldı, onlarca hayvan telef oldu
Başlık ResmiMuşta kargo aracı koyun sürüsüne daldı, onlarca hayvan telef oldu

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrasında telef olan hayvanların kara yoluna dağılması nedeniyle Malazgirt-Bulanık kara yolunda ulaşım bir süre sağlanamadı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, güvenliğin sağlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Telef olan koyunların yol üzerinden kaldırılması ve kara yolundaki temizlik çalışmalarının tamamlanması için ekipler bir süre çalışma yürüttü.

Bu sırada bölgede araç geçişlerine izin verilmedi.

EKİPLER TELEF OLAN HAYVANLARI KALDIRDI

Çalışmaların ardından telef olan küçükbaş hayvanlar ekipler tarafından kara yolundan kaldırıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından Malazgirt-Bulanık kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı ve ulaşım normale döndü.

Kazanın, koyun sürüsünün kara yoluna çıktığı sırada meydana geldiği belirtilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde çok sayıda koyunun yol üzerinde telef olduğu görüldü.

BAKMADAN GEÇME
Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
3. SAYFA

Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
Altın, kritik konuşma öncesi yükselişe geçti
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
Kreş fiyatları uçtu... Ev hanımına ek gelir
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK”
Tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdik
BİZZAT İMZALADI
BİZZAT İMZALADI
7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı!
DESTAN YAZDI!
DESTAN YAZDI!
Mourinho ve Jesus yapamadı, Kartal başardı
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
Irak-Suriye hattında güvenlik boşluğu kapanıyor
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
"Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü
ALDATAN İLANLARA CEZA YAĞIYOR
ALDATAN İLANLARA CEZA YAĞIYOR
'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar
YARDIMLAR KAPIDA KALDI
YARDIMLAR KAPIDA KALDI
600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
"YORGUNUM PATRON"
ABD gemisi yönünü çevirdi, İran fırsatı kaçırmadı!
KAN DONDURAN CİNAYET
KAN DONDURAN CİNAYET
Eşini öldürdü, kucağındaki çocuğu alıp kaçtı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Kaydet
TCMB'nin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı
TCMB'nin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı
Kaydet
Milyonların dinlediği Sakiler'de yolun sonu! Ayrılık kararı geldi
Milyonların dinlediği Sakiler'de yolun sonu! Ayrılık kararı geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.