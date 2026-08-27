Muş'ta kargo aracı koyun sürüsüne daldı, onlarca hayvan telef oldu

Muş'ta Malazgirt-Bulanık kara yolunda bir kargo şirketine ait araç hayvan sürüsüne çarptı. Kargo aracının sürücüsü yara almazken çok sayıda koyun telef oldu.

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Malazgirt ile Bulanık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Aracın sürünün arasına girmesi sonucu onlarca koyun olay yerinde telef oldu. Kazanın şiddetine rağmen kargo aracının sürücüsünün yaralanmadığı öğrenildi.

Muşta kargo aracı koyun sürüsüne daldı, onlarca hayvan telef oldu

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrasında telef olan hayvanların kara yoluna dağılması nedeniyle Malazgirt-Bulanık kara yolunda ulaşım bir süre sağlanamadı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, güvenliğin sağlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Telef olan koyunların yol üzerinden kaldırılması ve kara yolundaki temizlik çalışmalarının tamamlanması için ekipler bir süre çalışma yürüttü.

Bu sırada bölgede araç geçişlerine izin verilmedi.

EKİPLER TELEF OLAN HAYVANLARI KALDIRDI

Çalışmaların ardından telef olan küçükbaş hayvanlar ekipler tarafından kara yolundan kaldırıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından Malazgirt-Bulanık kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı ve ulaşım normale döndü.

Kazanın, koyun sürüsünün kara yoluna çıktığı sırada meydana geldiği belirtilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde çok sayıda koyunun yol üzerinde telef olduğu görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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