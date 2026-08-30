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Spor

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Benfica'nın yıldızına kanca

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Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Benfica'nın yıldızına kanca

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Kolombiyalı orta saha Richard Rios'u gündemine aldı. Portekiz ekibinin, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine sıcak baktığı ve 3 milyon euro talep ettiği belirtildi.

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Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ernest Poku ve Fabio Miretti'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, orta saha için bu kez Benfica forması giyen Richard Rios'u gündemine aldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcuyla yakından ilgileniyor. Portekiz basınından A Bola da siyah-beyazlıların Rios'a yönelik ilgisini doğruladı.

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Benfica'nın yıldızına kanca
Başlık ResmiBeşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Benfica'nın yıldızına kanca

BENFICA KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Haberde, Benfica'nın Richard Rios'un ayrılığına zorunlu kalması halinde kiralama formülünü değerlendirebileceği belirtildi. Portekiz ekibinin, zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama tekliflerine açık olduğu aktarıldı.

Benfica'nın bu formül kapsamında talebinin ise 3 milyon euro kiralama bedeli olduğu kaydedildi.

Beşiktaştan orta sahaya sürpriz hamle! Benficanın yıldızına kanca
Başlık ResmiBeşiktaştan orta sahaya sürpriz hamle! Benficanın yıldızına kanca

PALHINHA TRANSFERİ SONRASI GELECEĞİ BELİRSİZ

Richard Rios'un Benfica'daki geleceğinde ise takımın orta sahasına yapılan Joao Palhinha takviyesinin etkili olabileceği ifade edildi. Portekiz ekibinin Palhinha'yı kadrosuna katmasının ardından Kolombiyalı futbolcunun forma rekabetinde geriye düşebileceği ve ayrılık ihtimalinin güçlendiği belirtildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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