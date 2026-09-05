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DHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)

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DHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)
Fotoğraf Başlığı DHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura süreci sona erdi. Kura sonucu yerleşenler listesi online olarak paylaşıldı. Adaylar, DHY kura sonuçlarına ilişkin duyuruları ve sonuç bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın ilgili platformları üzerinden takip edebilecek.

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130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası,, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı, kurayı canlı olarak takip edemeyenler için ise isim listesi paylaşıldı. Tıp fakültesinden mezun olan tabipler ile uzman tabiplerin görev yerlerinin belirlendiği DHY kura sonuçları asil/yedek isim listesi online olarak paylaşıldı.

DHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)
Başlık ResmiDHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)

DHY kura sonuç duyurusunda; "Kura sonucu yerleşenler listesi yayınlanmıştır.

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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