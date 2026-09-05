Para piyasası fonlarında stopaj %0'dan %10 çıkarıldı

Para piyasası fonları ile unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 10'a yükseltildi. Düzenleme, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarını kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonlarının vergilendirilmesinde yeni bir düzenlemeye gidildi. "Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

STOPAJ YÜZDE 10 OLDU

Kararla birlikte kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının, para piyasası fonları ile unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançlara uygulanacak stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Söz konusu kazançlarda daha önce stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyordu.

DİĞER KAZANÇLARDA YÜZDE 0 DEVAM EDİYOR

Karar kapsamında belirtilen para piyasası fonları ve ilgili serbest fonlar dışındaki diğer kazançlar için uygulanan yüzde 0'lık stopaj oranında ise değişiklik yapılmadı.

Yeni düzenleme, kararın yayımlandığı 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak. Daha önce satın alınmış fonların 5 Eylül 2026'dan sonra elden çıkarılması halinde ise, 5 Eylül tarihinden elden çıkarma tarihine kadar geçen döneme isabet eden kazanç kısmı yeni stopaj oranına tabi olacak.

BİREYSEL YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Düzenlemenin kapsamının doğru anlaşılması önem taşıyor. Yüzde 10'luk yeni oran, bireysel yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlara getirilen genel bir yeni stopaj oranı olarak değerlendirilmemeli. Kararda özellikle kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları belirtiliyor. Bu nedenle yatırımcıların, sahip oldukları fonun türü ve kendi vergi mükellefiyet durumlarına göre oluşacak vergilendirmeyi dikkate alması gerekiyor.

Öte yandan bireysel yatırımcıların para piyasası fonlarındaki gelirleri üzerinden yüzde 17,5 stopaj uygulaması devam ediyor.