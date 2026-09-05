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Marmara Adası açıklarında dev tanker arıza yaptı

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Marmara Adası açıklarında 243 metre uzunluğundaki PIONER 1 adlı isimli makine arızası yaptı. Gemi 'Nene Hatun’ Acil Müdahale Gemisi tarafından çekilerek Tekirdağ Demir Sahası’na demirletildi.

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Marmara Adası açıklarında 243 metre uzunluğundaki ‘PIONER 1’ adlı tanker makine arızası yaşadı. Tanker ‘Kurtarma-16’ römorkörü refakatinde 'Nene Hatun’ Acil Müdahale Gemisi tarafından yedeklenip çekilerek Tekirdağ Demir Sahası’na demirletildi.

Rusya’dan Çin’e gitmekte olan 243 metre uzunluğundaki ‘PIONER 1’ adlı tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası yaptı. Kaptan durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-16’ römorkörü ve ‘Nene Hatun’ Acil Müdahale Gemisi gönderildi.

Marmara Adası açıklarında dev tanker arıza yaptı
Başlık ResmiMarmara Adası açıklarında dev tanker arıza yaptı

Tanker ‘Kurtarma-16’ römorkörü refakatinde 'Nene Hatun’ Acil Müdahale Gemisi tarafından yedeklenip çekilerek Tekirdağ Demir Sahası’na demirletildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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