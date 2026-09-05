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Yaşam

Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

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Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar
Fotoğraf Başlığı Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlar, halk pazarları ve boş alanları tercih eden üreticiler, fındıkları belirli bir düzende sererek daha iyi kuruyabilmesi için zaman zaman karıştırma işlemi yapıyor. Fındık üreticisi Ümit Kargün, "Fındığı burada bırakmıyor, 3-5 kişi bir araya geliyoruz. Bir akşam ben, bir akşam diğer arkadaş bekliyor. Sırayla imece usulü bekliyoruz" dedi.

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Giresun'da hasat ettikleri fındıkları Karadeniz Sahil Yolu'ndaki boş alanlarda kurumaya bırakan üreticiler, geceleri kurdukları çadırlarda ürünlerinin başında bekliyor.

Üreticiler, hasadın ardından patoz işlemine soktukları fındıklarını satış öncesinde son işlem olan güneşte kurutmaya bırakıyor.

Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar
Başlık ResmiSahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

YÜKSEK RAKIMDAKİ KÖYLERDE KURUTMAK ZOR!

Sahil bölgelerine göre sıcaklığın düşük olduğu yüksek rakımdaki köylerde fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticiler, alternatif alanlara yöneliyor.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlar, halk pazarları ve boş alanları tercih eden üreticiler, fındıkları belirli bir düzende sererek daha iyi kuruyabilmesi için zaman zaman karıştırma işlemi yapıyor.

Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar
Başlık ResmiSahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

Üreticiler, fındıklarını satışa en iyi şekilde hazırlayabilmek için ürünlerinin yanı başına kurdukları çadırlarda ya da araçlarında konaklıyor.

Görele ilçesinde yaşayan fındık üreticisi İsmet Kargün, yaklaşık 1 ton fındığı 15 günde hasat ettiklerini söyledi.

Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar
Başlık ResmiSahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

5 GÜNDE KURUYOR

Köyde sıcaklığın rakım farkı nedeniyle daha düşük olduğunu ve ürünü kurutmakta zorlandıklarını ifade eden Kargün, fındığın sahil kesiminde 5 günde kuruyabildiğini dile getirdi.

Kargün, akrabalarıyla nöbet tutarak ürünlerin yanlarından ayrılmadıklarını kaydetti.

Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar
Başlık ResmiSahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

Ümit Kargün ise patoz işleminden sonra fındığı sahile getirdiklerini belirterek, "Fındığı burada bırakmıyor, 3-5 kişi bir araya geliyoruz. Bir akşam ben, bir akşam diğer arkadaş bekliyor. Sırayla imece usulü bekliyoruz." dedi.

Hasan Sarıhan da kurutmadaki en büyük zorluğun yağmur olduğunu vurguladı.

Sahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar
Başlık ResmiSahil yolunda tonlarca ürün! Gece gündüz başında nöbet tutuyorlar

Yağış anında ürünü hemen bir araya toplamak ve üzerini örtmek gerektiğinin altını çizen Sarıhan, "Yağmur yağarsa gerçekten de zor bir iş. Fındık suyla temas ettiğinde kararıyor, o zaman da randımanı düşüyor, tadı kaçıyor. Kurutup satmak gerekiyor. Tabii içerisindeki kötü fındıkları da kuruturken seçiyoruz." diye konuştu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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