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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla dış misyonda geniş kapsamlı bir revizyona gidilerek 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kuzey Makedonya, Finlandiya, Güney Kore, Bahreyn ve Sudan gibi kritik temsilciliklerde nöbet değişimi yaşanırken, bazı büyükelçiler merkeze çekildi, yerlerine ise bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinden yeni isimler getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Burundi nezdindeki Büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alındı ve bu suretle boşalan Burundi nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Haydar Kerem Divanlıoğlu atandı.

Ayrıca, Kuzey Makedonya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alındı.

BAZI BÜYÜKELÇİLİKLERE YENİ ATAMALAR

Filipinler nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener, Finlandiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Bahreyn nezdinde Türkiye Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan, Umman nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani, Namibya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven, Güney Kore nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Sudan nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Gambiya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Kuzey Makedonya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Somali nezdinde Türkiye Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mozambik nezdinde Türkiye Büyükelçisi Ferhat Alkan, Gambiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen ve Mozambik nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafoğlu İnam atandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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