Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir otomobilde yapılan kontrollerde sürücü B.B.'nin 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü işlemler sırasında görevini yapan polislere "Abartmayın" diyerek üste çıkmaya çalışsa da ehliyetine 6 ay el konuldu. B.B., 25 bin TL idari para cezasından da kaçamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından B.B. yönetimindeki otomobilde yapılan kontrollerde, sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücüden polisleri şaşırtan sözler! "Abartmayın" diyerek üste çıkmaya çalıştı

POLİSLERE "ABARTMAYIN" ÇIKIŞI

B.B.’nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı. İşlemler sırasında polis ekiplerinin otomobili teslim alması için bir sürücü çağırmasını istemesi üzerine B.B. aracının park halinde olduğunu savunup, "Abartmayın" diyerek, üste çıkmaya çalıştı.

İşlemlerin ardından B.B. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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