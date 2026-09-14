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Dünya

İran'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı! "Ortak kaygılarımız ve bakış açımız var"

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İran'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!

Türkiye-İran ilişkilerinin seyri hakkında konuşan Tahran yönetimi, Ankara ile bağların istenilen düzeyde olduğunu açıkladı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerden Yemen'deki çatışmalara, ABD ile gerilimden Hürmüz Boğazı'na kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Bekayi, İran'ın komşularıyla sorun yaşadığı yönündeki haberlerin gerilim oluşturmayı amaçladığını savunurken Türkiye ile ilişkilerin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi.

İrandan dikkat çeken Türkiye çıkışı! Ortak kaygılarımız ve bakış açımız var
Başlık Resmiİrandan dikkat çeken Türkiye çıkışı! Ortak kaygılarımız ve bakış açımız var

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA ÖZEL"

ABD'nin İran'ın ticari ortakları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını savunan Bekayi, Türkiye ile ilişkiler konusunda şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor."

İSRAİL KONUSUNDA TÜRKİYE VURGUSU

Bekayi'nin açıklamalarında İsrail başlığı da yer aldı. İranlı Sözcü, Türkiye ve İran'ın İsrail'in bölgedeki politikaları konusunda ortak kaygı ve bakış açısına sahip olduğunu kaydetti.

"İRAN'IN YEMEN'DEKİ MESELELERE MÜDAHALESİ YOK"

Suudi Arabistan'daki boru hatlarına yönelik saldırılar hakkında da konuşan Bekayi, İran'ın Yemen'deki gelişmelere müdahil olduğu iddialarını reddetti.

"İran'ın Yemen'deki meselelere müdahalesi yok. Bölge ülkelerine Yemen konusunda gerçekleri görmelerini tavsiye ediyoruz."

ABD'YE "PSİKOLOJİK SAVAŞ" SUÇLAMASI

Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın da açıklamalarında yer verdiği ve İran'ın yer altındaki nükleer tesislerinden birine ev sahipliği yaptığı öne sürülen Kazma Dağı hakkındaki iddiaları da reddetti.

Bölgede gizli bir faaliyet yürütülmediğini savunan Bekayi, nükleer faaliyet iddialarını ABD'nin yürüttüğü "psikolojik savaşın" bir parçası olarak nitelendirdi.

"TOPLANTININ ERTELENMESİNİ SUUDİ ARABİSTAN İSTEDİ"

Bekayi, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkelerinin katılımıyla Maskat'ta yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelenmesine de değindi.

"Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi."

Umman'da yapılması planlanan toplantıda İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda varılan mutabakatın açıklanması bekleniyordu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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