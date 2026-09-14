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Ekonomi

Evlenecek gençlere müjde! 1191 firmadan indirim fırsatı

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Evlenecek gençlere müjde! 1191 firmadan indirim fırsatı

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında gençlere indirim sağlayan firma sayısı 1.191’e ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, 1.147 firma yerel, 44 firma ise ulusal düzeyde gençlere indirim desteği sunuyor. İndirimlerden yararlanmak isteyen gençler, kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor.

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Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik sürecindeki ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aile yapısını güçlendirmek, gençlerin sosyal risklerden korunmasına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında Bakanlık, 2024'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.

Bu kapsamda, yerel düzeyde işbirliği yapılan firma sayısı 1132'den 1147'ye yükseldi. Ulusal düzeyde 44 firmayla yapılan işbirliğiyle gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı 1191'e ulaştı.

Evlenecek gençlere müjde! 1191 firmadan indirim fırsatı
Başlık ResmiEvlenecek gençlere müjde! 1191 firmadan indirim fırsatı

Hem ulusal hem yerel düzeyde yeni anlaşmalar için görüşmeler ve çalışmalar sürdürülüyor.

Bunun yanı sıra 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetimle işbirliği yapıldı.

Böylece 44 ulusal firma, 1147 yerel firma, 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim olmak üzere 1403 kurum ve kuruluşla işbirliği gerçekleştirildi.

BELEDİYELERDEN FARKLI ALANLARDA DESTEK

Evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde anlaşmalı firmaların sunduğu indirimlerden yararlanan gençlere, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak, bazılarında satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanıyor.

İndirimlerden yararlanmak isteyen çiftler, kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor.

Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Evlenecek gençlere müjde! 1191 firmadan indirim fırsatı
Başlık ResmiEvlenecek gençlere müjde! 1191 firmadan indirim fırsatı

Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleriyle de evlenecek gençlere farklı alanlarda destekler sunuluyor. 190 belediye, ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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